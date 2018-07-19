Kiss me! Лучшие оттенки губных помад этого лета

СодержаниеМакияж лета-2018: сочность ягод и нежность фруктовМодные помады для лета: самые соблазнительные оттенкиПятьдесят оттенков красногоРозовая палитра: от ню до фуксииПомады в золотистой и коричневой гаммеГубы как вино: черничные, винные, сливовые оттенкиПомады цвета неба, солнца и другие необычные оттенки

Одна из самых красивых и легко выполнимых летних тенденций красоты — это яркие и сочные оттенки губных помад. Они отлично освежают и делают образ чувственным и соблазнительным. Какие же оттенки идеальны в этом сезоне?

Макияж лета-2018: сочность ягод и нежность фруктов

Именно летом визажисты советуют взять в руки кисточки и спонжи, и начать рисовать… свой новый образ. Под рукой должна быть самая смелая палитра красок — тех оттенков, которые по каким-то причинам вы не могли себе позволить осенью или зимой.

Пусть это будут сочные тона летних ягод — малины, вишни, черники или красной смородины! А может, вас вдохновят на перемены красные бока свежесобранных яблок или оранжевые дольки спелых персиков и абрикосов?

Каким бы ни был ваш новый образ, пусть он подарит вам отличное настроение и приятные комплименты! А чтобы ориентироваться в модной палитре красок было проще, MedAboutMe проводит гид по самым популярным оттенкам этого лета.

Модные помады для лета: самые соблазнительные оттенки Пятьдесят оттенков красного

Самый популярный цвет в макияже этого лета — безусловно, красный — во всех насыщенных тонах и приглушенных оттенках. Классическая красная помада подходит любой представительнице прекрасного пола, невзирая на цветотип внешности и стиль жизни. Она выгодно подчеркивает свежесть юного лица и возвращает краски молодости возрастной коже. А алая помада идеальна для вечернего выхода в свет. Пара штрихов — и вот уже Золушка превращается в Королеву. Летние помады идеально ложатся на губы и оставляют после себя едва уловимый аромат ягод, цветов или фруктов.

Совет!

Маэстро Высокой моды советуют отложить холодные оттенки красных помад до осени и начать «играть» с теплыми тонами.

Розовая палитра: от ню до фуксии

Розовые помады — самые универсальные в создании макияжа. Спелая малина, нежная сакура, сочная земляника, мерцающая фиалка или экстравагантная фуксия — выбор цвета ограничивается только вашей фантазией!

Сегодня хочется нежности и сладких поцелуев? Остановитесь на эффекте «обнаженных губ»! Оттенок «ню» практически незаметен на лице, а потому в сочетании с бархатистыми румянами на щеках и акцентом на темных ресницах создаст очень нежный и романтичный образ.

Предпочитаете яркие, запоминающие образы? Присмотритесь к фуксии — с этим оттенком помады вы точно не останетесь незамеченной! А на каждый день можно попробовать тон «пыльная роза» или насыщенный цвет малинового варенья.

Совет!

Подбирая помаду для отдыха на пляже или активного досуга в городе, внимательно вчитайтесь состав! Летние помады, помимо легкой текстуры и насыщенных пигментов, должны содержать активные вещества: гиалуроновую кислоту, придающую губам объем; витамины А и Е, купирующие воспалительные процессы и предупреждающие появление шелушений; и мягкий пчелиный воск, выравнивающий кожу губ и мастерски скрывающий морщинки.

Помады в золотистой и коричневой гамме

Среди самых востребованных оттенков этого лета — насыщенная ягодно-шоколадная гамма и теплые бежевые, золотистые оттенки. Первый вариант подойдет для светского выхода, деловой встречи или долгожданного свидания, а второй и третий скрасят повседневные будни. И хотя летом визажисты советуют ограничить применение матовых помад (ведь если пользоваться ими часто, они сушат губы), ради значимых событий можно отступиться от правил.

Бордово-коричневые, коралловые и шоколадные оттенки с россыпью шиммера гарантируют безупречное покрытие и эффект объемных губ. А светло-коричневые, бежевые, оранжевые и золотистые оттенки подчеркнут красивый загар и станут приятным напоминанием о проведенном на морском берегу отпуске.

Совет!

Носите насыщенные оттенки губных помад? Попробуйте найти их в жидком виде! Благодаря удобному аппликатору или специальной тонкой кисточке, средство идеально ложится на губы, подчеркивая их форму и заполняя морщинки. Еще один бонус — возможность контролировать насыщенность цвета. Тонкий слой создаст легкий тон, в то время как два-три слоя дадут насыщенное пигментированное покрытие.

Губы как вино: черничные, винные, сливовые оттенки

Преимущества темных губных помад в том, что они способны оживить образ женщины мгновенно и без дополнительных ухищрений. И именно в этом их главная опасность: стоит подобрать неправильно оттенок и вместо стиля «шик» получится скучная драма.

Идеальным дополнением к темной губной помаде будут тонкие аккуратные стрелки на веках. А чтобы лицо не казалось слишком бледным, выделите их румянами из розовой или персиковой палитры.

Если вы только начинаете знакомство с темными оттенками лета, выбирайте помады с почти прозрачным, деликатным глянцем. Уверены в своей неотразимости — можно смело брать «драму» — сильно пигментированные оттенки с влажным блеском или матовым финишем. Ну а самый актуальный оттенок темной палитры в 2018-м году — цвет красного вина в бокале — опьяняюще красиво!

Совет!

Чтобы бескомпромиссная насыщенность темных летних помад не сделала губы визуально «плоскими» (а это иногда случается у начинающих бьютиголиков), выбирайте помады со светоотражающими частичками или полуматовым финишем. Они придадут губам соблазнительную чувственность и объем.

Помады цвета неба, солнца и другие необычные оттенки

Радугой на волосах, фиолетовыми ресницами и зелеными ногтями сегодня никого не удивить. Впрочем, как и необычными оттенками губных помад. Проявить смелость и подчеркнуть неординарность в макияже можно с помощью желтой как солнце, зеленой как свежескошенная трава или светло-голубой как утреннее небо помады.

Найдите свой экстремальный оттенок! Нетривиальная палитра — благодатная почва для экспериментов. Чтобы не тратить время и деньги напрасно, воспользуйтесь подсказкой визажистов: холодным цветотипам подходят холодные оттенки помад, а теплым — наоборот!

Совет!

Помады экстремальных оттенков требуют особенной тщательности в макияже. Они просто не имеют права «сбежать» за контур губ, а значит, нужно позаботиться об их стойкости. Перед нанесением помады обработайте кожу губ базой или консиллером, а после — зафиксируйте прозрачной пудрой. Вот и все — вы великолепны!

Комментарий экспертаКиндра Манн, звездный визажист, гример

— Как выбрать идеальный цвет губной помады?

— Посмотрите на свою кожу! Один раз определив цветотип, вы будете точно знать, какие оттенки помад наиболее выигрышно смотрятся на вас. Самый быстрый и легкий способ сделать это — оценить цвет вена на своих запястьях.

Если они синеватого оттенка, то у вас холодный цветотип и вам подойдут помады прохладных тонов с розовым, синим, фиолетовым подтоном.

Если цвет вен приближен больше к зеленому, для вас станет выигрышной палитра красок с желтоватым, оранжевым подтоном.

А если вены на запястьях кажутся и синими, и зелеными одновременно — вас можно поздравить: вы обладательница нейтрального тона кожи. А значит, можете себя не ограничить в выборе помад, вам идут абсолютно все оттенки.

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