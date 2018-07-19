Tiffany экспериментирует с украшениями

Tiffany расширяется и эволюционирует. Компания открыла экспериментальную мастерскую на Манхэттене, в которой создают необычные ювелирные образцы.

По данным Bloomberg, часто указания дает напрямую гендиректор Алессандро Больоло . Он в Tiffany уже год, а до этого был топ-менеджером в Bulgari S. p. A. и работал на бренд Diesel.

Под его руководством Tiffany сделала ставку на привлечение новых молодых клиентов — изменила маркетинговую стратегию и стала разрабатывать украшения новых форм и материалов. Комментирует ювелир, YouTube-блогер Олег Моргун

— Классика сейчас, как показывает практика, уже совсем надоела. Если люди готовы платить деньги, то они готовы платить именно за что-то их маленькой серии. Сейчас сочетают, например, золото с керамикой, золото с карбоном, сталь и бриллианты, из титана делают. Tiffany любят за классику, а кто-то не любит, потому что у них все вещи однообразные, скучные. Миллениалы не из тех людей, которые будут носить классические вещи. Те люди, которым 25 и младше, уже ценят индивидуальное.

— Вы сейчас уже отмечаете какую-то новизну в изделиях Tiffany?

— Пока нет.

В последнем квартале рост выручки Tiffany стал самым высоким с 2012 года. Компании удалось увеличить продажу обручальных колец — своего фирменного товара.

Tiffany, ассоциировавшаяся с консерватизмом, традициями и классикой, в рекламе своих изделий все чаще использует образы однополых пар. Похоже, это не эпатаж, а возвращение к фирменному стилю, предполагает главный редактор журнала «Ювелирные украшения и часы» и ежегодного каталога Jewellery Елена Веселая:

Елена Веселая главный редактор журнала «Ювелирные украшения и часы» и ежегодного каталога Jewellery «В Tiffany всегда на протяжении своей полуторавековой истории делали ставку на оригинальный дизайн. То, что мы видим сейчас в магазинах Tiffany, наверное, лучше всего продается, но это совершенно не то, что определяет стиль Tiffany исторически. В Tiffany работали очень крупные ювелирные художники на протяжении многих лет. Именно из этой компании вышли и Жан Шлюмберже, и Дональд Клафлин, и Палома Пикассо , и многие другие художники. Падение продаж сейчас везде, у всех и всюду. В свое время Tiffany действительно сделала ставку на классические вещи, обручальные кольца, ключики, сердечки. Публика немножко этим насытилась. Хотя, я уверена, именно это будет всегда продаваться и это всегда будет хлеб. А вот маслом будет все-таки что-то оригинальное».