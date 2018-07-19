Как выбрать школьную форму: четыре совета от Роскачества

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, результаты исследования помогут родителям сориентироваться на рынке школьной формы и выбрать лучшую для своего ребенка.

А пока тестирование не закончено эксперты Роскачества дали несколько рекомендаций, как не ошибиться с выбором школьной формы.

Во-первых, если семья живет в средней полосе России, лучше, чтобы в составе ткани было 40-60 процентов шерсти и синтетические волокна. Последние делают вещи прочнее, менее мнущимися. Оптимальный вариант: 70 процентов натуральных волокон в составе ткани, 30 — синтетики.

Во-вторых, при выборе брюк стоит обратить внимание на состав ткани, из которой делается подкладка. Для ребенка будет лучше, если она из хлопка или вискозы с добавлением волокон синтетики.

В-третьих, если к краю брюк будет пришита тесьма, это продлит срок их годности, поскольку от соприкосновения с обувью или землей низ брюк быстро затирается, и изделие начинает выглядеть неряшливо.

В-четвертых, молнии и пуговицы не должны быть травмоопасными.