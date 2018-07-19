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В сети появятся 3000 видео с ранних показов Александра Маккуина, Вивьен Вествуд и других дизайнеров
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В сети появятся 3000 видео с ранних показов Александра Маккуина, Вивьен Вествуд и других дизайнеров 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Компания Yoox Net-a-porter и издательство Bloomsbury оцифруют архивные видеозаписи модных показов с 1979 по 2003 годы. На это время приходятся расцвет Александра Маккуина, деятельность «Антверпенской шестерки» и ключевые коллекции Вивьен Вествуд, в которых она трансформировала историческую одежду. Все эти моменты, сохранившиеся в 3000 видеороликах, будут доступны с 2019 года на образовательной диджитал-платформе Bloomsbury Fashion Central — их сможет посмотреть любой студент, начинающий дизайнер и фанат красивых перфомансов (настолько красивых, что вы откажетесь от сна и свободного времени).
«В архиве есть такие ценные показы, как «Jack The Ripper Stalks His Victims» Александра Маккуина, «Chic Rabbis» Жана-Поля Готье, экстраординарные и радикальные шоу Вествуд, Гальяно и Мартина Маржелы. Это абсолютная сокровищница для студентов и исследователей моды, а также для всех, кто интересуется культурными и эстетическими трендами этого периода. Чудо, что материал сохранился!», — рассказывает управляющий директор Bloomsbury Кэтрин Эрл.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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