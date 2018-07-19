Yoox Net-a-porter и Bloomsbury оцифровали архивные показы Маккуина, Гальяно и других 

Yoox Net-a-porter и издательство Bloomsbury оцифровали показы с 1979 по 2003 года. В результате получилось более 3 тысяч видео, которые помогут молодым дизайнерам изучить эволюцию моды за эти годы и ключевые коллекции отдельных дизайнеров. Полученный материал дополнен научными статьями и описаниями к видео, которыми занималась историк моды и директор Технологического института моды в Нью-Йорке Валери Стил. «Проект охватывает более двух десятилетий показов в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и Милане. В него вошли бесценные кадры показов Jack the Ripper Stalks his Victims Александра Маккуина 1992 года, Rabbi Chic Жан-Поля Готье, коллекций Вивьен Вествуд, Джона Гальяно и Мартина Марджелы. Это сокровище для студентов и исследователей моды, чудо, что эти записи сохранилась», — прокомментировала проект директор Bloomsbury Digital Resources Кетрин Эрл.