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Yoox Net-a-porter Group и Bloomsbury создадут видеоархив модных показов
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Yoox Net-a-porter Group и Bloomsbury создадут видеоархив модных показов 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Компания Yoox Net-a-porter Group сотрудничает с издательством Bloomsbury над оцифровкой архива видеозаписей с модных показов за период с 1979 по 2003 год. Результатом проекта будет библиотека из более чем 3000 видео, каждое будет сопровождать объяснительная статья. Там можно будет увидеть редкие записи показов Мартина Маржелы, Рей Кавакуба, Хуссейна Чалаяна и других дизайнеров, сильно повлиявших на развитие моды. Проект курирует историк моды и директор музея FIT Валери Стил. Основаня цель проекта — предоставить доступ к архиву старых показов студентам-дизайнерам и молодым специалистам в индустрии моды. Библиотека будет доступна в следующем году на платформе Bloomsbury Fashion Central.
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