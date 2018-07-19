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Какой сантехникой оборудован пятизвёздочный Hilton в Марокко
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Какой сантехникой оборудован пятизвёздочный Hilton в Марокко 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
Весной французский бренд Jacob Delafon устроил традиционную конференцию для партнёров, на которую отправились и российские представители. Вместе с главами компании и руководителями магазинов дизайнеры и архитекторы провели несколько замечательных дней на берегу Атлантического океана, в Марокко.
Все они жили в роскошном пятизвёздочном отеле Hilton Tanger City Center Hotel & Residences, который Jacob Delafon ещё во время строительства оборудовал своей сантехникой. То есть у гостей конференции была возможность не только посмотреть на те или иные элементы ванной комнаты, но и самолично протестировать их вечером.
Гостям рассказывали про новинки компании (цветные и рельефные раковины Vox Signature, коллекции Nouvelle Vague и Rythmik Pure), особенно много внимания уделив коллаборации с французским кутюрье Алексисом Мабийем, в результате которой была выпущена коллекция La collection.
После презентации всех повезли на завод в Танжере, где делают керамику Jacob Delafon. Помимо деловой программы и посещения шоу-румов, были запланированы и культурные мероприятия. В частности, экскурсия по древнему городу Шефшауэну и в Великую мечеть Хасана II в Касабланке, обед на берегу Атлантического океана и ужин в бывшем дворце визиря. С поистине марокканским колоритом, национальными блюдами и обязательными восточными танцами.
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