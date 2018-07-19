Нескучный серый: стильные образы с вещами серого цвета

Основы основ

Однотонный вещи спокойных оттенков — составляющая базового гардероба. Их можно превратить в конфетку, если правильно обыграть в образе. Эльза Хоск , к примеру, отлично управляется с трендом denim on denim, сбалансировав наряд серым джемпером. Полусапоги на каблуке в стиле колор-блок и сумка дополняют лук, а очки и золотые украшения отлично его завершают.

2 piece

Настоящей королевой серого цвета можно считать Ким Кардашьян . То ли это потому, что в коллекции ее мужа Канье очень много вещей разных оттенков серого, то ли она его просто любит. Как бы там ни было, но звезда никогда не выглядит в таких нарядах блекло и скучно. Например, этот образ из кроп-топа и длинной юбки по фигуре получился очень стильным и соблазнительным, а в паре с аккуратными босоножками на тонком ремешке и минималистичными золотыми украшениями наобоорт, так сказать, stand out.

Платье-свитер

Этот лук Джиджи Хадид скучным точно назвать нельзя. Светло-серое платье-свитер с высоким горлом и объемными рукавами модель носит с высокими замшевыми ботфортами. Все точки над i в наряде расставили стильные круглые очки. Будущей осенью точно такой аутфит надо попробовать повторить!

Костюм