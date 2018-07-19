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Нескучный серый: стильные образы с вещами серого цвета
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Нескучный серый: стильные образы с вещами серого цвета 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Основы основ
Однотонный вещи спокойных оттенков — составляющая базового гардероба. Их можно превратить в конфетку, если правильно обыграть в образе. Эльза Хоск, к примеру, отлично управляется с трендом denim on denim, сбалансировав наряд серым джемпером. Полусапоги на каблуке в стиле колор-блок и сумка дополняют лук, а очки и золотые украшения отлично его завершают.
2 piece
Настоящей королевой серого цвета можно считать Ким Кардашьян. То ли это потому, что в коллекции ее мужа Канье очень много вещей разных оттенков серого, то ли она его просто любит. Как бы там ни было, но звезда никогда не выглядит в таких нарядах блекло и скучно. Например, этот образ из кроп-топа и длинной юбки по фигуре получился очень стильным и соблазнительным, а в паре с аккуратными босоножками на тонком ремешке и минималистичными золотыми украшениями наобоорт, так сказать, stand out.
Платье-свитер
Этот лук Джиджи Хадид скучным точно назвать нельзя. Светло-серое платье-свитер с высоким горлом и объемными рукавами модель носит с высокими замшевыми ботфортами. Все точки над i в наряде расставили стильные круглые очки. Будущей осенью точно такой аутфит надо попробовать повторить!
Костюм
Младшая сестра Джиджи тоже знает толк в одежде. Повседневные луки Беллы то и дело попадают в списки самых стильных в разных глянцевых журналах по всему миру (в наш тоже). У Хадид отличный вкус, и ей ловко удается управляться с различными трендами. Так, девушка примерила на себя брючный костюм с мужского плеча, который модель надела поверх черной водолазки. Звезда добавила пояс с эмблемой Chanel, кроссовки и маленький рюкзак. И, конечно, не обошлось без любимых Беллой микро-очков. Получилось шикарно!
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