Правила стиля для невысоких парней

Для невысокого парня жизнь уготовила множество мелких проблем, с которыми он сталкивается регулярно. Мало того что при покупке пива спрашивают документы, хотя тебе 32 и у тебя двое детей, так еще и возникают трудности при покупке одежды. То длина брюк неподходящая, то пиджак в плечах широковат, а обычный зимний шарф и вовсе смотрится на тебе как душащая свою жертву анаконда. Но это далеко не значит, что мир стиля для парня с небольшим ростом полностью закрыт. Есть множество дизайнерских уловок, которые помогут отлично выглядеть невысоким мужчинам, нивелировав особенность их роста. В конце концов, главным является не рост, а образ. Ведь не зря же некоторые из кинозвезд, такие, например, как Джеймс Дин, Марлон Брандо, Том Круз или Дэниэл Крейг , сумели остаться в памяти людей как секс-символы своего поколения. Пусть они тебя и вдохновляют, как и наши следующие советы.

1. Меньше деталей

Золотое правило для всех невысоких парней при выборе одежды — отвлечь внимание от своего небольшого роста. Это означает, что ты должен минимизировать количество ненужных деталей на своей одежде. Подумай об оптимизации собственного внешнего вида: ограниченное количество карманов на пальто и рубашке, отсутствие больших аксессуаров, таких как часы или галстук. Таким образом, для других людей твой образ будет казаться более цельным и не спотыкаться о заметные детали, которые словно разделяют тебя на части. Отсутствие утяжеляющих элементов внешнего вида — это первое, с чего нужно начать формировать свой образ невысокому парню.

2. Да здравствует монохром!

Монохромная или слабая по контрасту цветовая гамма твоего наряда помогает создать тебе более обтекаемый вид. Резкий цветовой разброс является не лучшим вариантом для парня с маленьким ростом, поскольку он буквально делит твое тело на несколько частей, подчеркивая либо короткие ноги, либо короткий торс, либо все сразу. Темные тона (темно-синий, черный, темно-коричневый) больше подходят для монохромного классического стиля, поскольку удачно сочетаются с туфлями.

3. Гармония красок

Если ты все же решил разнообразить свой наряд более чем одним цветом, то придерживайся в таком случае светлых оттенков в верхней части и темных — в нижней. Хорошим решением для поддержания вертикальной линии будет сочетание, например, светлой рубашки и черных или темно-синих брюк. Дополнительную помощь могут оказать аксессуары. Если цветовая гамма делает внешний вид очень простым, то можешь разнообразить его карманным платком или галстуком. Только помни о первом правиле: яркостью и количеством аксессуаров увлекаться не стоит. И никаких длинных шарфов. Желательно, чтобы туфли были сопоставимы по цвету с брюками — этот визуальный трюк позволит не прерывать линию ног и сделает их длиннее.

4. Вертикальные линии и текстуры

О том, что вертикальные полосы отлично подходят для полных людей, мы уже писали здесь. Собственно, по этой же причине вертикаль — хорошее решение и для невысоких парней. Миссия у вертикальных рисунков одна: вытянуть образ, сделав его более высоким. В отличие от горизонтальных полос, которые «сплющивают» или визуально расширяют туловище, вертикальные узоры позволяют человеку казаться выше, потому что зрительский глаз следует линии от талии и до плеча. Старайся выбирать одежду с узкими полосами — это сохранит ожидаемый эффект. Кордура — ткань с текстурными линиями в вертикальных потоках — способна обеспечить подобный эффект. Сюда же можно отнести твид и вельвет. Деним — еще один замечательный вариант при выборе ткани, особенно для куртки или рубашки.

5. Рубашка и ее длина

Длина рубашки также имеет большое значение для невысокого мужчины. Естественно, она не должна спускаться слишком низко относительно талии. Также обрати внимание на соотношение длины рукава и длины куртки или пиджака. Манжета рубашки должна выглядывать из-под верхней одежды примерно на 0,5-1 см, но не более. Это позволит твоим рукам выглядеть пропорционально размеру куртки или пиджака. Вообще, рубашку лучше заправлять в брюки или джинсы. Это позволит ей находиться выше талии и не укоротит длину твоих ног. Невысокому мужчине позволительно обходиться без ремня — это пусть и ненамного, но удлинит брюки. И вообще ремень может создать в данном случае ненужную нагрузку и лишний контраст.

6. Правило костюма

Для невысокого мужчины (собственно, как и для всех остальных) предпочтительно шить костюм на заказ. Длина пиджака должна быть гармоничной, опускаясь чуть ниже талии. Он должен плотно прилегать к телу, максимизируя плоскостность и не увеличивая ширину корпуса. Брюки должны более плотно прилегать к бедрам, чтобы подчеркнуть длину ног. Избегай складок и широких штанин: они разрушают вертикальную вытянутость ноги и создают неуклюжий вид. 6 правил выбора одежды для мускулистых парней