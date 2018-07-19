«Это не про меня»: мужчины узнали значение слова «мужественный» в ролике Bonobos

Одежда и борьба с гендерными стереотипами — вещи неразделимые. Девушки все чаще покупают элементы своего гардероба в мужских отделах, а мужчины обычно совсем не против прогуляться в розовой рубашке. Новое определение слов «мужской», «мужественный» попробовал вывести бренд одежды Bonobos.

Кампания #EvolvetheDefinition запущена брендом мужской одежды Bonobos. Главным образом, она направлена на разрушение гендерных стереотипов, сложившихся в современном обществе.

К участию в кампании пригласили несколько респондентов, которым было предложено зачитать значение слова «masculine» («мужской», «мужественный») из словаря, а затем согласиться или не согласиться с определением этого понятия.

Оказалось, синонимы «masculine» — «мачо», «могущественный», «крепкого телосложения».

Все участники кампании были удивлены истинным значением этого слова, указав на то, что такие характеристики им совсем не свойственны, а определение слишком узкое, чтобы объединить под собой всех мужчин.

Респонденты пояснили, каждый сам должен определять, каким ему следует быть и какое значение вкладывать в это слово. Для одних быть мужчиной — это быть честным, для других — искренним в эмоциях (даже если это слезы), а третьи и вовсе уравняли слова «мужчина» и «человек».

Подводя итог кампании, бренд Bonobos заключил, что значение слова «masculine» устарело и загоняет наше общество в ненужные рамки, из-за которых многие не решаются носить ту одежду, которая им действительно нравится.

В рамках проекта на официальном YouTube-канале бренда появились также индивидуальные интервью с героями кампании.