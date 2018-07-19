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А как же классика? Шведская принцесса Мадлен носит необычные серьги
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А как же классика? Шведская принцесса Мадлен носит необычные серьги 

FashionTime 45 минут назад
Фото: FashionTime
Представительница Королевского дома Швеции принцесса Мадлен отличается тонким вкусом. Все образы представительницы правящей династии копируются модницами. А ювелирные дома считают за честь, если Мадлен выберет украшение их бренда.
Мы обратили внимание на серьги принцессы, которые та надела в честь дня рождения принцессы Виктории. Это было сочетание пяти лепестков, собранных у мочки уха на бусины кораллового оттенка.
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Публикация отSwedish royal family (@swedish_royal_family) 18 Июл 2018 в 1:50 PDT  Отметим, что принцесса Мадлен традиционно выбирает ювелирные украшения более классического типа. Но, видимо, настроение в этот летний день благоприятствовало тому, что многодетная мама надела серьги-листики.
Мы одобряем этот выбор. Ведь именно такое украшение отлично дополнило легкий образ принцессы Мадлен. Она была в платье кремового оттенка с мелким принтом и прозрачными рукавами.
#NEW #NYTT Princess Madeleine👑👑
Публикация отSwedish royal family (@swedish_royal_family) 14 Июл 2018 в 1:55 PDT  Несмотря на то, что Мадлен — принцесса Швеции, вместе с семьей она постоянно живет в Лондоне. А на историческую родину приезжает для участия в официальных мероприятиях.
А вам нравятся эти серьги принцессы Мадлен?
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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