А как же классика? Шведская принцесса Мадлен носит необычные серьги

Представительница Королевского дома Швеции принцесса Мадлен отличается тонким вкусом. Все образы представительницы правящей династии копируются модницами. А ювелирные дома считают за честь, если Мадлен выберет украшение их бренда.

Мы обратили внимание на серьги принцессы, которые та надела в честь дня рождения принцессы Виктории. Это было сочетание пяти лепестков, собранных у мочки уха на бусины кораллового оттенка.

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Публикация отSwedish royal family (@swedish_royal_family) 18 Июл 2018 в 1:50 PDT Отметим, что принцесса Мадлен традиционно выбирает ювелирные украшения более классического типа. Но, видимо, настроение в этот летний день благоприятствовало тому, что многодетная мама надела серьги-листики.

Мы одобряем этот выбор. Ведь именно такое украшение отлично дополнило легкий образ принцессы Мадлен. Она была в платье кремового оттенка с мелким принтом и прозрачными рукавами.

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Публикация отSwedish royal family (@swedish_royal_family) 14 Июл 2018 в 1:55 PDT Несмотря на то, что Мадлен — принцесса Швеции, вместе с семьей она постоянно живет в Лондоне. А на историческую родину приезжает для участия в официальных мероприятиях.

А вам нравятся эти серьги принцессы Мадлен?