Алессандра Амбросио показала стройные ноги

Модель вышла на прогулку в коротких джинсовых шортах.

37-летняя бразильская звезда подиума Алессандра Амбросио стала первой супермоделью известного бренда женского белья Victoria’s Secret. Она и по сей день активно участвует в фотосессиях и не прочь раздеться для творческого эксперимента. Например, фотограф однажды запечатлел звезду, когда она обнаженная собирала оливки, прикрывшись только лишь огромной соломенной шляпой. Надо сказать, что модель умеет красиво оголяться. От ее изящных форм невозможно отвести глаза. А ее манящий взгляд так и притягивает к себе, показывая всю страсть, которая уже стала ее визитной карточкой.

Напомним, что Амбросио не только успешная модель, но и мама двоих детей: 9-летней дочери Анны Луизы и 6-летнего сына Ноа Феникса. Алессандра достаточно быстро после родов вернулась в прекрасную форму, которой любит похвастаться при любом случае.

У Амбросио виднеется небольшой животик

Модель взяла себя в руки и вернулась в форму

Однако в начале весны этого года, разглядев снимки звезды, поклонники забеспокоились. Раньше ее никогда не видели с какими-либо пакетами в руках, тем более с едой. По фигуре было заметно, что она зачастила с походами в магазин… И немного поправилась. Видимо таким образом Алессандра «заездала» расставание с бывшим мужем — бизнесменом Джейми Мазуром. Они встречались с 2005-го года, затем решили устроить помолвку. Однако до свадьбы дело так и не дошло. Жених не решил связывать себя с Амбросио узами брака. В апреле модель снова стала предметом для обсуждений. Фанаты буквально пришли в ужас от ее новых снимков. Она феноменально похудела. «Кожа да кости», — писали пользователи социальных сетей.

В этот раз папарацци запечатлели звезду на прогулке. Бразильская красавица вышла в свет в короткой кофточке из легкой ткани, которая оголяла ее плоский живот. Звезда шла по улице без макияжа, прикрываясь очками. К этому нехитрому образу она добавила небрежно заколотые волосы. Она была в джинсовых шортах, которые полностью открывали ее длинные и стройные ноги. Такому подтянутому телу мамы двоих детей могу позавидовать многие. Главный секрет идеальной фигуры — ежедневные занятия спортом, как говорит сама звезда. Видимо, звезда решила, что пора прекратить страдания, стала нормально питаться и вернулась к адекватным тренировкам. Кто знает, может ее сердце уже успел занять какой-нибудь красавчик.

Опасный трюк: Алессандра Амбросио вышла в свет без макияжа

Алессандра Амбросио на пляже: поклонники в ужасе от ее фигуры

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