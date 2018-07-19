Бритни Спирс выпустит гендерно-нейтральный парфюм

Поп-королева уже давно дразнила своих поклонников запуском новой линии косметики, но анонс ее первого продукта оказался неожиданостью даже для тех, кто следит за каждым ее шагом. Певица разработала линию парфюма, получившую название «Prerogative», и девиз рекламной кампании — «Аромат для всех».

В 2004 году Спирс уже сотрудничала с Элизабет Арден и выпускала коллекцию ароматов «Curious», «Fantasy», «Private Show». В апреле этого года певица заявила о новой линейке продуктов и аксессуаров под названием The Britney Spears Lifestyle, которая будет включать в себя как модную одежду, средства для ухода за волосами, тренажеры, фитнес-гаджеты и другие аксессуары. Предполагается, что все товары бренда будут гендерно-нейтральны. https://www.instagram.com/p/BlS9t-6lny7/?utm_source=ig_embed

Новый парфюм поступит в продажу в августе этого года.