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Новый кампейн Alexander McQueen: Сан-Франциско, Золотые Ворота и девушки-бабочки
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Новый кампейн Alexander McQueen: Сан-Франциско, Золотые Ворота и девушки-бабочки 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Alexander McQueen показал кадры из осенне-зимней рекламной кампании. Фотограф Джейми Хоуксворт, который работает с брендом не первый сезон, а также поддерживает Marni и журнал W, сделал съемку в Сан-Франциско — «городе с богатым фоном, вызывающим воспоминания о красоте природы, важности культуры и современного общества». За основу он взял образ девушек-бабочек, подчеркнутый полупрозрачными кутюрными платьями, корсетами с «крыльями», нарядами из бахромы в пол и комбинезоном с огромным бантом — в таком же мы видели актрису Кейт Бланшетт на закрытии Каннского кинофестиваля.
Героинями съемки стали модели Виттория Черетти, Рианна ван Ромпей и Шанель Ниасиази, ставшая звездой весенне-летнего кампейна Alexander McQueen. Фото: Instagram @alexandermcqueen
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