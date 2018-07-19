Модель-рестлер вышла в свет в провокационном «голом» платье

Американская модель, актриса и рестлер WWE Кэтрин Джой Перри (Catherine Joy Perry), известная в Сети под псевдонимом Лана давно собрала в своём Instagram трёхмиллионную армию поклонников благодаря своим откровенным фотографиям. Обладая прекрасной фигурой и пышными формами, девушка с удовольствием демонстрирует себя миру.

Недавно спортсменка вновь поразила общественность более чем откровенным нарядом. На церемонию ESPY Award, на которой ежегодно вручаются награды самым выдающимся спортсменам мира, Лана надела «голое» платье, притянув взгляды всех присутствующих. Крупная сетка персикового цвета с россыпью страз, обтянувшая тело девушки, создала правдоподобную иллюзию обнажённости. Для пущего эффекта модель не надела нижнее бельё, чем ещё больше привлекла внимание к своей персоне.

Вероятно 33-летняя американка именно такого эффекта и добивалась. У спортсменки, имеющей контракт с федерацией реслинга WWE, не так уж много побед на ринге. Зато девушка явно знает, как из каждого боя сделать настоящее шоу.

Помимо борьбы, Лана подрабатывает фотомоделью, пробует петь на сцене, снимается для календарей, рекламирует энергетические напитки и является желанной гостей на различных телешоу и светских мероприятиях.

А вот другая находчивая девушка решила не затруднять себя выбором платьев, а просто покрыла всё тело татуировками и теперь может ходить без одежды.