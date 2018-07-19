Ещё
Модель-рестлер вышла в свет в провокационном «голом» платье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модель-рестлер вышла в свет в провокационном «голом» платье 

Ридус 45 минут назад
Фото: Ридус
Американская модель, актриса и рестлер WWE Кэтрин Джой Перри (Catherine Joy Perry), известная в Сети под псевдонимом Лана давно собрала в своём Instagram трёхмиллионную армию поклонников благодаря своим откровенным фотографиям. Обладая прекрасной фигурой и пышными формами, девушка с удовольствием демонстрирует себя миру.
Недавно спортсменка вновь поразила общественность более чем откровенным нарядом. На церемонию ESPY Award, на которой ежегодно вручаются награды самым выдающимся спортсменам мира, Лана надела «голое» платье, притянув взгляды всех присутствующих. Крупная сетка персикового цвета с россыпью страз, обтянувшая тело девушки, создала правдоподобную иллюзию обнажённости. Для пущего эффекта модель не надела нижнее бельё, чем ещё больше привлекла внимание к своей персоне.
Вероятно 33-летняя американка именно такого эффекта и добивалась. У спортсменки, имеющей контракт с федерацией реслинга WWE, не так уж много побед на ринге. Зато девушка явно знает, как из каждого боя сделать настоящее шоу.
Помимо борьбы, Лана подрабатывает фотомоделью, пробует петь на сцене, снимается для календарей, рекламирует энергетические напитки и является желанной гостей на различных телешоу и светских мероприятиях.
А вот другая находчивая девушка решила не затруднять себя выбором платьев, а просто покрыла всё тело татуировками и теперь может ходить без одежды.
Также недавно «Ридус» рассказывал, как девушки нашли способ выглядеть на фото стройнее и сексуальнее с помощью позы «ножки Барби».
Ридус: последние новости
«Ей холодно?»: Мелания Трамп приехала в Хельсинки в странном наряде Модель покормила ребёнка грудью на подиуме и вызвала резонанс Модели нашли способ выглядеть стройнее с помощью позы «ножки Барби»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы лучшие марки томатного сока7
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории2
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт14
Звезда «Девяти с половиной недель» резко постарела
Девушка-рестлер в «голом» платье стала звездой7
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
12:51
Продукты, которые помешают сну
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение