Как выбрать обувь на проблемную ногу: лучшие и худшие модели

Широкая стопа

Нет: мокасины и слипоны на широкой ноге будут выглядеть массивно. Лаковая обувь и модели из мягкой кожи с гибкой резиновой подошвой быстро потеряют привлекательный внешний вид. Противопоказаны сандалии с большим количеством ремешков, а также балетки и слиперы, ведь в них широкая стопа выглядит еще шире. Да: подойдут лоферы, оксфорды, броги, дерби, слингбэки и лодочки с закругленным мыском. А еще выгодно будет смотреться любая обувь на шнуровке, ведь она дает возможность регулировать полноту. Лучше выбирать обувь пастельных тонов, с продольными швами, цветными вставками и отделкой. Каблук желательно выбирать средний. Обладательницам широкой стопы стоит примерить бежевые туфли с закругленным мыском от магазина El Tempo. Элегантные кожаные туфли выполнены в классическом стиле, высокий устойчивый каблук выгодно подчеркнет красоту ваших ног.

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Нет: не рекомендуются глубокие текстильные эспадрильи и туфли на высоком каблуке — они могут натирать место подъема стопы. Кожаная обувь без шнуровки, если и подошла, то быстро разнашивается и выглядит неаккуратно. Да: ботинки и ботильоны на шнуровке, кеды, обувь в спортивном стиле, сандалии с возможностью регулировать длину ремешков, балетки. Вставки-резинки в слипонах и ботинках челси тоже в большинстве случаев подойдут обладательницам проблемных ног с высоким подъемом стопы. Можно попробовать замшевые слиперы: они не такие глубокие, как слипоны. С обувью на выход может быть проблема, ведь часто классические лодочки для таких ног не подходят. Альтернативой могут стать босоножки с одним ремешком возле пальцев и одним — вокруг щиколотки для лучшей фиксации стопы. Подходящие вашим ногам балетки вы можете подобрать в магазине обуви и акесессуаров Your Box. В магазине представлены все модные новинки сезона и последние коллекции с мировых подиумов.

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Нет: нежелательны сандалии и любая другая обувь с тонкими ремешками и мелкими деталями — так контраст с полными икрами только усилится. Категорическое «нет» — гладиаторам и ботильонам-носкам. Нежелательно носить ботинки, которые заканчиваются выше чем на три пальца над лодыжкой (они укорачивают ноги) и сапоги, верх голенища которых приходится на самое широкое место икры. Да: сандалии и ботинки на массивной подошве, туфли на устойчивом каблуке «столбик» визуально уравновесят пропорции между полными икрами и стопой. Подойдут ковбойские сапоги чуть выше середины икры. Черные ботильноны, лодочки, оксфорды, лоферы в сочетании с плотными черными колготками или брюками вытянут силуэт. Идеальными будут туфли и босоножки T-strap. Босоножки на массивной подошве подойдут для обладательниц полных икр, к тому же сейчас они на пике популярности. Найдите свою модель босоножек в магазине обуви и аксессуаров Corsocomo!

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Нет: балетки, мокасины, слипоны, бабуши, слиперы, сандалии — любая обувь на плоской подошве превратит длинную стопу в лыжи. Богато декорированная обувь и босоножки T-strap тоже не рекомендуются: они привлекают внимание и добавляют несколько размеров. Вместо обуви на платформе лучше выбирать танкетку. Да: любая обувь с каблуком высотой от 5 см визуально укорачивает стопу. Лодочки и слингбэки — только с закругленным, а не заостренным мыском. Идеально, если он будет еще и контрастным по цвету или фактуре. Хорошо смотрятся босоножки с несколькими поперечными ремешками средней ширины. Можно попробовать лоферы с максимально высоким каблуком. Беспроигрышный вариант — обувь бежевого или коричневого оттенка: она не так бросается в глаза. Девушкам с большим размером ноги мы рекомендуем босоножки с поперечными ремешками от Corsocomo. Обувь итальянского дизайна выполнена из кожи и замши, имеет устойчивый каблук.

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Нет: туфли, ботинки и сапоги с узким мыском, высоким каблуком (так стопа будет еще больше деформироваться). Не подходит лакированная кожа — она почти не пропускает воздух, отчего выступающая косточка может периодически воспаляться. Да: биркенштоки и специальная ортопедическая обувь — идеальный, но не универсальный и не всем доступный вариант. Эластичные мокасины из мягкой кожи или замши и текстильные эспадрильи можно назвать удобной летней обувью для проблемной ноги. Стоит присмотреться к сандалиям с ремешками-резинками. В целом обувь должна быть мягкой, не пережимать выступающую косточку и хорошо фиксироваться на ноге. Советуем приобрести ортопедические стельки — и тогда даже из эспадрилий, в которых супинатор не предусмотрен, можно будет сделать обувь для длительной комфортной прогулки. Чтобы длительная прогулка не утомила ноги, выбирайте мягкие мокасины из натуральной кожи в магазине обуви и аксессуаров El Tempo. Это не только стильная обувь, но и отличный вариант для делового образа.

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