В тренде: абстракция и принт в стиле tie-dye

Если вы смотрели фильм 70-х «Лето любви», то понимаете, о чем сейчас пойдет речь. Принт в стиле tie-dye в его, так сказать, носибельном виде появился в 60-х годах: с возникновением движения хиппи и противников войны во Вьетнаме. Именно тогда на улицах Америки можно было встретить молодых людей в радужных футболках и брюках, разукрашенных вручную краской. Изначально такая технология окрашивания ткани называлась сибори: особый метод заматывания и складывания ткани. В Советском союзе хорошо известен принт на дениме — «варенка», без которого нельзя представить молодость наших родителей. Тогда джинсы завязывали узлом и кипятили в домашних условиях.

Драма

В этом году дизайнеры с головой погрузились в технологию tie-dye и создали одежду и аксессуары, скорее напоминающие принт, чем метод окраски. Раф Симонс, например, в коллекции для Clavin Klein работал в стиле хоррор: мазки и разводы на кожаных плащах напоминали кровь или грязь. Lemaire и MSGM в качестве холста для творческого порыва выбрали костюмы в пижамном стиле. Свободный силуэт и легкие ткани украшает сложный узор: одежду хочется рассматривать, как полотна художников.

Романтика

Более летними и менее депрессивными получились коллекции Michael Kors, Re /Done и Esteban Cortazar. Здесь на джинсах и платьях разливается солнечный свет и пастель. Дизайнеры либо сочетают этот стиль с однотонными вещами, либо погружают в образ хиппи с ног до головы.

Что купить

Планируя интегрировать подобный принт в свой гардероб, обязательно начинете с джинсов — брюки с «вареным» эффектом станут хитом этого осеннего сезона. А сейчас можно позволить себе футболку Ganni, напоминающую небо и облака или актуальные в этом сезоне полусапоги в стиле вестерн Calvin Klein.