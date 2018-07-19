Костромичка покорила фестиваль моды в Плесе своей коллекцией одежды

В Ивановской области состоялся ежегодный фестиваль моды «Плёс на Волге. Льняная палитра». В нем приняла участие модельер из Красного-на-Волге. Коллекция Василисы Мироновой стала одной из лучших, сообщает портал krasnoenews.ru.

В числе восьми модельеров Василиса удостоена Гран-при фестиваля — знака «Серебряный Феникс». На фестивале она представила РГУ имени Косыгина с коллекцией «Разгуляй».

Фестиваль просто замечательный! Прекрасная организация, не устаю об этом говорить. Все было очень по-доброму и одновременно на высшем уровне. Множеству модельеров, работающих в разных стилевых направлениях, дали высказаться и показать, на что они способны. Коллекция «Разгуляй» — это соединение этнических мотивов и современной уличной моды. В ее создании мне помогала Добрякова Ольга Петровна — мой прекрасный университетский преподаватель. Поэтому я благодарна я ей и вузу, который мне дал возможность с ней встретиться, — поделилась Василиса МИРОНОВА.

В этом году фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» был посвящен 100-летию Иваново-вознесенской губернии и 80-летию Вячаслава Зайцева.