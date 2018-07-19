Новая коллекция СПЭНСТ представляет собственный взгляд ИКЕА на индивидуальный стиль своих покупателей. Представители компании убеждены, вещи, отражающие наше истинное «я», нужно держать на видном месте, чтобы они постоянно радовали глаз и рассказывали о нас окружающим.
Именно эта идея стала основополагающей для лимитированной коллекции СПЭНСТ, созданной совместно с дизайнером одежды и креативным директором бренда Stampd Крисом Стэмпом из Лос-Анджелеса.
Слоган коллекции «моя жизнь — мой стиль» лучше всего характеризует ее свободный и даже отчасти бунтарский дух.
Интегрированная кампания в поддержку коллекции в России разработана агентством Mint (BBDO Group) и командой ивент-агентства Shaco.
Запуск коллекции отметили выставкой в Музее стрит-арта в Санкт-Петербурге, где предметы коллекции были представлены в виде музейных экспонатов, и уикендом в вейк-парке South Wake Park в Краснодаре. Для того, чтобы дать возможность познакомиться с предметами из коллекци СПЭНСТ, в торговых центрах МЕГА в разных городах России прошел фестиваль Trend Weekend, посвященный моде, стилю, стрит-арту и современной молодежной культуре.
В рамках кампании прошел конкурс «Моя жизнь — мой стиль», участникам которого было предложено рассказать о себе, уличной культуре своего города и своем месте в ней. В качестве формата рассказа были выбраны черно-белые фото с текстом или видео. Победитель — Дмитрий Мурашов из Краснодара — получил поездку на один из самых масштабных музыкальных фестивалей в Швеции.
В поддержку кампании совместно с агентством Kiosk была также реализована коллаборация с онлайн-изданием о современной культуре и моде ÖMANKÖ.ru.
Центральным элементом этого спецпроекта стала серия видеороликов, главными героями которых были выбраны актуальные представители уличной культуры — современный цифровой художник и дизайнер Зорик Истомин, каллиграф Покрас Лампас, а также куратор и организатор интерактивного выставочного проекта FACES&LACES Дмитрий Оскес.
Проект позволил зрителям посмотреть на истории этих людей, узнать об их творческих поисках и отношениях с уличной культурой, а также поделиться инсайтами о роли уличной культуры в их жизни в специальном Instagram-конкурсе ИКЕА «Моя жизнь — мой стиль».
За три недели ролики на страницах ИКЕА и ÖMANKÖ в социальных сетях посмотрело более семи миллионов человек по всей России. Общий охват кампании составил более двадцати миллионов человек.
Анна Фокина, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций «ИКЕА Россия»
Каждый раз в работе над продвижением лимитированных коллекций мы стараемся показать многообразие ассортимента и решений ИКЕА, используя интересные каналы, непривычные форматы, а также привлекая ярких героев. Новые дизайнерские коллекции позволяют аудитории по-другому посмотреть на наш бренд, а нам — оставаться в живом диалоге с нашими покупателями.