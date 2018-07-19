Моя жизнь — мой стиль: Покрас Лампас продвигает новую коллекцию ИКЕА

Новая коллекция СПЭНСТ представляет собственный взгляд ИКЕА на индивидуальный стиль своих покупателей. Представители компании убеждены, вещи, отражающие наше истинное «я», нужно держать на видном месте, чтобы они постоянно радовали глаз и рассказывали о нас окружающим.

Именно эта идея стала основополагающей для лимитированной коллекции СПЭНСТ, созданной совместно с дизайнером одежды и креативным директором бренда Stampd Крисом Стэмпом из Лос-Анджелеса.

Слоган коллекции «моя жизнь — мой стиль» лучше всего характеризует ее свободный и даже отчасти бунтарский дух.

Интегрированная кампания в поддержку коллекции в России разработана агентством Mint (BBDO Group) и командой ивент-агентства Shaco.

Запуск коллекции отметили выставкой в Музее стрит-арта в Санкт-Петербурге, где предметы коллекции были представлены в виде музейных экспонатов, и уикендом в вейк-парке South Wake Park в Краснодаре. Для того, чтобы дать возможность познакомиться с предметами из коллекци СПЭНСТ, в торговых центрах МЕГА в разных городах России прошел фестиваль Trend Weekend, посвященный моде, стилю, стрит-арту и современной молодежной культуре.

В рамках кампании прошел конкурс «Моя жизнь — мой стиль», участникам которого было предложено рассказать о себе, уличной культуре своего города и своем месте в ней. В качестве формата рассказа были выбраны черно-белые фото с текстом или видео. Победитель — Дмитрий Мурашов из Краснодара — получил поездку на один из самых масштабных музыкальных фестивалей в Швеции.

В поддержку кампании совместно с агентством Kiosk была также реализована коллаборация с онлайн-изданием о современной культуре и моде ÖMANKÖ.ru.

Центральным элементом этого спецпроекта стала серия видеороликов, главными героями которых были выбраны актуальные представители уличной культуры — современный цифровой художник и дизайнер Зорик Истомин, каллиграф Покрас Лампас, а также куратор и организатор интерактивного выставочного проекта FACES&LACES Дмитрий Оскес.

Проект позволил зрителям посмотреть на истории этих людей, узнать об их творческих поисках и отношениях с уличной культурой, а также поделиться инсайтами о роли уличной культуры в их жизни в специальном Instagram-конкурсе ИКЕА «Моя жизнь — мой стиль».

За три недели ролики на страницах ИКЕА и ÖMANKÖ в социальных сетях посмотрело более семи миллионов человек по всей России. Общий охват кампании составил более двадцати миллионов человек.

Каждый раз в работе над продвижением лимитированных коллекций мы стараемся показать многообразие ассортимента и решений ИКЕА, используя интересные каналы, непривычные форматы, а также привлекая ярких героев. Новые дизайнерские коллекции позволяют аудитории по-другому посмотреть на наш бренд, а нам — оставаться в живом диалоге с нашими покупателями.