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Назван самый популярный бренд одежды
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Назван самый популярный бренд одежды 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Всемирная поисковая платформа Lyst отследила поведение потребителей в индустрии моды и составила список самых популярных брендов второго квартала 2018 года. Результат исследования опубликовали на сайте Lyst.
Сотрудники компании анализировали ежемесячные онлайн-заказы пяти миллионов покупателей в интернет-магазинах 12 тысяч брендов одежды в течение трех месяцев. В результате самым востребованным оказался итальянский модный дом Gucci.
Второе месте занял Off-While — собственный бренд креативного директора Louis Vuitton Вирджила Абло. Третьим стал Balenciaga, чьи «уродливые» кроссовки были названы одним из самых продаваемых продуктов 2018 года.
Четвертую строчку в рейтинге занял бренд Givenchy. По мнению Lyst, этому могла поспособствовать Меган Маркл, которая выходила замуж в платье этого модного дома. Пятое место досталось Dolce & Gabbana, шестое — Vetements. Им уступили Versace и Fendi, занявшие седьмое и восьмое места соответственно.
Предпоследним в списке оказался производитель спортивной одежды и обуви Nike, а завершил рейтинг итальянский люксовый бренд Prada.
В июле кроссовки adidas NMD были объявлены самой популярной моделью в Instagram. Согласно исследованию, проведенному британской логистической компанией Forward2me, на данный момент фотографии этой модели появлялись в соцсети более 5,7 миллиона раз.
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