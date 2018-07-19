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Джанабаева показала совместный клип с Митей Фоминым
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Джанабаева показала совместный клип с Митей Фоминым 

Passion.ru 6 часов назад
Фото: instagram
Артисты сняли клип на дуэт «Спасибо, сердце».
Несколько месяцев назад певица Альбина Джанабаева записала дуэт с Митей Фоминым, а на днях артисты представили видео на эту песню.
В новом клипе артистка предстала в интересном образе — красное длинное платье из сетки с юбкой, украшенной перьями. Строгая прическа и темный цвет помады отлично дополнили роковой образ Джанабаевой. Яркими акцентами стали золотистые лодочки и широкий чокер в тон обуви.
Стоит отметить, что 39-летняя Альбина Джанабаева знает, что ей очень идет красный цвет. Певица зачастую выбирает стильные луки именно в этом цвете.
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