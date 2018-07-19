Экстравагантное платье и золотой чокер: Альбина Джанабаева представила совместный клип с Митей Фоминым

Артисты сняли клип на дуэт «Спасибо, сердце».

Несколько месяцев назад певица Альбина Джанабаева записала дуэт с Митей Фоминым , а на днях артисты представили видео на эту песню.

В новом клипе артистка предстала в интересном образе — красное длинное платье из сетки с юбкой, украшенной перьями. Строгая прическа и темный цвет помады отлично дополнили роковой образ Джанабаевой. Яркими акцентами стали золотистые лодочки и широкий чокер в тон обуви.

Стоит отметить, что 39-летняя Альбина Джанабаева знает, что ей очень идет красный цвет. Певица зачастую выбирает стильные луки именно в этом цвете.

Фото: instagram