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Экстравагантное платье и золотой чокер: Альбина Джанабаева представила совместный клип с Митей Фоминым
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Экстравагантное платье и золотой чокер: Альбина Джанабаева представила совместный клип с Митей Фоминым 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Артисты сняли клип на дуэт «Спасибо, сердце».
Несколько месяцев назад певица Альбина Джанабаева записала дуэт с Митей Фоминым, а на днях артисты представили видео на эту песню.
В новом клипе артистка предстала в интересном образе — красное длинное платье из сетки с юбкой, украшенной перьями. Строгая прическа и темный цвет помады отлично дополнили роковой образ Джанабаевой. Яркими акцентами стали золотистые лодочки и широкий чокер в тон обуви.
Стоит отметить, что 39-летняя Альбина Джанабаева знает, что ей очень идет красный цвет. Певица зачастую выбирает стильные луки именно в этом цвете.
Фото: instagram
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