Ещё
Burberry ликвидировала непроданные товары на сумму £28 млн
Далее:
Читайте также:
Ещё

Burberry ликвидировала непроданные товары на сумму £28 млн 

360tv.ru 41 минуту назад
Бренд класса «люкс» Burberry в прошлом году уничтожил свою продукцию, которую не смог продать, на общую сумму 28 миллионов фунтов стерлингов, сообщил The Times.
Это было сделано для того, чтобы товары не попали на черный рынок по низким ценам.
Для сравнения: эта стоимость двадцати тысяч тренчей этой марки. При этом стоимость отходов производителя за последние два года выросла вдвое, а за минувшие пять лет компания избавилась от продукции, сумма которой оценивается в 90 миллионов фунтов стерлингов.
Несмотря на недовольство акционеров компании, руководство компании не собирается отказываться от выбранной линии поведения, объясняя это защитой имиджа и интеллектуальной собственности компании.
Бывшую участницу британской группы Spice Girl, дизайнера Викторию Бэкхем раскритиковали за огромный гардероб, в котором есть множество вещей из меха и кожи. На изготовление обуви и сумок для нее пошло 130 крокодилов, 43 страусов, 780 ягнят и 600 телят.
360tv.ru: последние новости
Дизайнер создал бикини из магнитной ленты. Выглядит странно, но красиво Дарья Клюкина выложила в Сеть снимки в подвенечном платье Ходченкова поразила подписчиков снимком в купальнике
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории2
60-летняя королева красоты побила молодых соперниц3
Названы лучшие марки томатного сока10
Звезда «Девяти с половиной недель» резко постарела2
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт15
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
12:51
Продукты, которые помешают сну
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение