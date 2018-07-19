Burberry ликвидировала непроданные товары на сумму £28 млн

Бренд класса «люкс» Burberry в прошлом году уничтожил свою продукцию, которую не смог продать, на общую сумму 28 миллионов фунтов стерлингов, сообщил The Times

Это было сделано для того, чтобы товары не попали на черный рынок по низким ценам.

Для сравнения: эта стоимость двадцати тысяч тренчей этой марки. При этом стоимость отходов производителя за последние два года выросла вдвое, а за минувшие пять лет компания избавилась от продукции, сумма которой оценивается в 90 миллионов фунтов стерлингов.

Несмотря на недовольство акционеров компании, руководство компании не собирается отказываться от выбранной линии поведения, объясняя это защитой имиджа и интеллектуальной собственности компании.