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Burberry уничтожила в огне свою продукцию на 36,5 миллионов долларов
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Burberry уничтожила в огне свою продукцию на 36,5 миллионов долларов 

Пятый канал 51 минуту назад
Фото: Пятый канал
Британский модный дом Burberry за последний год уничтожил одежду, сумки, парфюм, косметику на сумму в 36,5 миллионов долларов, об это пишет The Times.
Как бы жутко это не звучало для модниц и возмущенных произходящим акционеров, но подобные действия практичные англичане объясняют обеспечением защиты имени люксовой компании на мировом рынке. Произодители одного из популярнейших брендов считают, что если они не будут уничтожать остатки коллекции, то те попадут на черный рынок и будут продаваться «по-дешевке».
В целом, за последние пять лет модный дом сжег товара на 120 миллионов долларов. Акционеры Burberry, конечно, в бешенстве. Эксперты, опрошенные изданием, также подливают масло в огонь — наблюдаемое в последние два года серьезное падение продаж люксового бренда связано с чрезмерно высокими ценами на азиатских рынках. К примеру, самый простой рюкзачок стоит более тысячи долларов. И это без учета доставки и пошлин.
Поговаривают, что такое же плачевное состояние с продажами наблюдается и ювелирных брендов Cartier и Montblanc.
Ранее Пятый канал рассказывал, что еще один не менее популярный бренд из области моды журнал Vogue порадовал своих поклонников жаркой фотосессией американской супермодели Беллы Хадид.
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Женский форум  Ещё 13 источников 
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