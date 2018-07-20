Burberry жжет: компания уничтожила непроданные вещи на $36 млн

Британский производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс Burberry в прямом смысле слова сжег свои вещи, не проданные в прошлом году. Их примерная стоимость — 36 млн долларов. Как подсчитала The Times , даже учитывая дороговизну товаров этой марки, получается, что в топках сгорело не менее 20 тысяч вещей.

Способность Burberry предугадывать модные тренды становится все хуже, считает издание. За последние два года объем непроданных вещей бренда вырос в полтора раза — и почти в шесть раз с 2013-го. За пять лет Burberry уничтожила непроданных товаров почти на 120 млн долларов. Эта цифра не выглядит такой внушительной, если сравнить ее, например, с результатами розничных продаж за I квартал этого года — 635 млн долларов, то есть в пять раз больше. Но поражает сам факт.

По информации The Times, в негодовании экологи: компания сжигает вещи на одной из шведских электростанций вместо топлива. Напряглись и акционеры: зачем тратиться на то, чтобы ликвидировать, если можно уценить или отдать на благотворительность?

Однако Burberry объяснила, что так защищает свое имя и интеллектуальную собственность. Сжигать непроданную одежду необходимо, поскольку философия марки не может допустить, чтобы вещи попали на черные рынки по сниженным ценам или их носили «не те люди». Эту мысль продолжает коммерческий директор компании Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян

Ануш Гаспарян коммерческий директор компании Fashion Consulting Group «Burberry могла бы через дисконтные магазины продать эту коллекцию, но нет: они здесь поддерживают идею элитарности, роскоши, а роскошь не может быть доступной и роскошь не может дисконтироваться. Это такая специфическая стратегия, чтобы зашить в голову своим клиентам, что мы самые роскошные и самые элитарные и, купив нас, вы никогда нас на скидках больше не увидите. А другие luxury-бренды поспокойнее к этому относятся и остатки сгружают в специальные дисконтные магазины».

Простой плащ от Burberry стоит около 2000 долларов, самый дешевый рюкзак — 1200 долларов. При экспорте ценник взлетает в разы. При этом интерес потребителей к дорогой одежде невысокий.

Незначительный рост продаж в пределах погрешности приносят сейлы, и у Burberry, несмотря на весь апломб, тоже есть аутлеты. К тому же лучше всего у подобных компаний продаются косметика, духи, очки — одним словом, аксессуары. Затем идет обувь, одежда на последнем месте — она дороже всего. Из-за этого Chanel даже открыла в азиатских странах сеть магазинов, торгующих только аксессуарами.

Вспоминается известное правило: лучше продавать бедным, чем богатым, потому что бедных больше. Неудивительно, что у Burberry накопилось остатков на 36 млн долларов. Удивительно другое: по данным The Times, компания из помешанной на экологии Великобритании решила сжечь, а не переработать товары в не менее помешанной на защите природы Швеции. Это сообщение похоже на фейк, полагает профессор моды Миланского университета Любовь Попова

Любовь Попова профессор моды Миланского университета «Сейчас такая политика, что надо ничего не выбрасывать, а повторно использовать волокна. С коллегами в академии, с дизайнерами мы все выразили сомнение в том, что это действительно так. Если появляется подозрение, что здесь неправильное поведение с этической точки зрения, что все это выгружается в окружающую среду, то это большой ущерб для любой компании. В этой политике, чтобы не выбрасывать вещи, а повторно использовать волокна, H&M стоит в первом ряду».

А вот по данным The Times, H&M в прошлом году отправила на шведскую электростанцию более 15 тонн списанной продукции, якобы покрытой плесенью. Nike, как пишет издание, выбрасывает на свалки непроданные кроссовки, предварительно разрезанные сотрудниками фирмы.

Такая же участь постигает и остатки на ювелирном рынке, пишет газета. Так, компания Richemont, которая владеет такими ювелирными марками, как Cartier и Montblanc, якобы уничтожила за два года дорогих часов на 520 млн долларов. Интересно, на какую свалку отправились эти товары?