Женские галстуки: самые модные модели

Классический галстук

Начнем с классики. Простой галстук, который многие из нас не раз повязывали на мужскую шею, можно встретить и в женском гардеробе. Такую модель чаще всего используют в деловом образе. Например, с классическими брюками и пиджаком. Но классика хороша во всем, поэтому этот галстук будет смотреться и с повседневной одеждой.

Как повязать классический галстук:

Боло

Галстук-шнурок принято ассоциировать с диким западом и ковбоями, которых мы часто видим в вестернах. Пора отказаться от этого стереотипа и начать использовать модный аксессуар в своем гардеробе. Боло прекрасно смотрится с платьем, отлично дополнит повседневный образ и впишется в ковбойский стиль.

Галстук-бабочка

Один из самых популярных галстуков появился еще в XVII веке и использовался в качестве защиты от ветра. Тогда он еще не имел современный вид и был обычным узким шарфом, который не позволял вороту мужской рубашки открываться. Со временем эта модель претерпела изменения и стала базовой частью мужского гардероба, а затем появилась и в женском. Бабочку часто носят с романтическим платьем или блузами и джинсами. Принты на подобных галстуках отличаются разнообразием, так что подобрать модель себе по вкусу не составит труда.

Как повязать галстук-бабочку:

Аскот

Он же шейный платок, который в мужском варианте обычно убирается под жилет или рубашку. Девушки предпочитают носить его наружу.

Как повязать шейный платок. Самый простой способ:

Лента

Галстук-лента, возможно, самый женственный вариант галстуков. Он может иметь любую длину и ширину. Ленту не принято завязывать каким-то определенным узлом, так что с этой моделью можно экспериментировать как угодно. Кроме того, существуют ленты-броши. Носят его, как правило, с романтичными блузами или платьями.

Кроссовер (Crossover Bowtie)

Кроссовер — одна из вариаций галстука-бабочки. Часто его носил король рок-н-ролла Элвис Пресли . Теперь кроссовер пользуется популярностью у современных модниц. Оригинальный лаконичный галстук привлекает своим изяществом. Эта модель совсем небольшая, поэтому ее носят с узким воротником.

Как сшить галстук своими руками:

Если вы еще не обзавелись собственным галстуком — не спешите бежать в магазин. Мы подобрали для вас несколько тематических мастер-классов:

Галстук-бабочка своими руками:

Классический галстук:

Шьем галстук-ленту:

Как видите, ничего сложного в том, чтобы самостоятельно сшить галстук, нет. При желании можно менять варианты каждый день.