Шаблоны красоты и реальность. Что думают об идеалах современные женщины

По законам модной индустрии

Свое исследование мы начали разговором с человеком, пожалуй, наиболее приближенным к модной индустрии, — с моделью. Александра Смирнова работает в отрасли достаточно давно и знает, что значит быть по-настоящему модной. «Лично для меня мода — это способ заработка всех, кто состоит в индустрии (дизайнеров, инвесторов, моделей и стилистов). Раньше мода вносила какие-то коррективы в повседневную жизнь людей либо в некоторых случаях совершала переворот в понимании того, что и как надо носить (черное платье и брюки Коко Шанель , например, — целая революция и появление нового шика в одежде женщин). В наше время в этом нет особой необходимости, ибо рамки „образцового“ внешнего вида женщин и мужчин практически полностью размылись», — говорит Александра.

Сейчас, по словам модели, «мода — это способ самовыражения дизайнеров и стилистов: у кого-то появляется идея, и он воплощает ее в коллекции одежды и в ее подаче». «Иногда это очень и очень здорово и красиво, — признает девушка. — Таким образом, мода — это красивое шоу».

Иначе говоря, для Александры, как и для многих ее коллег, мода — это способ зарабатывания денег, бизнес, другими словами. К слову, сама модель в выборе одежды руководствуется удобством и «атмосферностью». «При выборе одежды я смотрю не на марку или тренд, а на то, подходит ли она мне и комфортно ли мне в ней», — говорит Александра.

Значит ли это, что образ модели как девушки, абсолютно всегда соблюдающей модные тенденции, — миф? Судя по словам Александры, во многих случаях да. «Модели делятся четко на две категории: те, кто одевается совсем по удобству, в крайнем проявлении значения слова „удобство“ — толстовки, свитера, широкие штаны, кроссовки, то есть минимально заботятся о внешнем образе, максимально подбирая комфортную и свободную одежду (а иногда и совсем аутентичную), — отмечает Смирнова. — И вторая часть, кто даже в повседневной жизни выглядят очень стильно, стараясь соответствовать своей профессии».

Первое описание, как ни странно, больше подходит для самой замызганной домохозяйки, постоянно сидящей дома и никак не заботящейся о своем внешнем виде. Удивительно то, что большинство представительниц женского пола в той или иной степени разделяют «модельное понимание» удобства. Конечно, они не ходят через день под софитами на подиуме, чтобы уставать от самой модной одежды, но при этом часто относятся к моде скептически и полагаются на свой вкус.

Мода глазами психолога

О стремительном изменении значения слова «мода» говорит и практикующий спортивный психолог, социолог Александр Журавлев . «Мода — это гендерный инструмент. Она работает на какие-то половые потребности человека. Эстетика не важна в данном случае. Нам нужно нравиться — мода ориентирована всегда на это. Если она заставляет нравиться, значит, все в порядке. Нравиться с точки зрения прежде всего сексуальности. Здесь важны всего лишь два параметра: здоровый внешний вид и удовлетворенность».

Становится понятно, что мода сейчас — что-то, что иногда задает стиль обычных женщин. Кажется, что модным сегодня является все, что так или иначе соответствует тренду. А иногда и само создает тренд, возможно, своей креативностью и необычностью.

Александр замечает, что «вопросы общего культурного уровня, в который входят вопросы вкуса и умения подобрать цвета (например, выбрать себе точный стиль, разобраться с аксессуарами), — это уже специфические вещи, которые зависят только от человека». Чем более ты развит, тем внимательнее, точнее выбираешь то, что будешь носить, уверен психолог.

Под «развитостью» Александр Журавлев понимает не только образование, культурный уровень, но и, например, физическую подготовку. «Тут как раз играет роль и то, что спорт, вне всякого сомнения, дает телесный интеллект. Спортсмены, кстати, очень придирчиво выбирают свою спортивную одежду, даже тренировочные костюмы. Они видят в этом источник энергетического ресурса. Потому что если ты чувствуешь, что ты мало того что хорошо сложен, но еще и элегантен даже во время тренировки, это добавляет тебе хорошее настроение и ощущение подъема», — поясняет эксперт.

Спортсмены, на взгляд Александра, и правда задают сегодня тренд. «Здоровый образ жизни — это главный тренд сейчас. Модно быть динамичным, модно быть при деле, работать. Динамика и работоспособность, актуализация так называемая, возможны, если ты здоров хотя бы на уровне подачи и собственного внутреннего чувства здоровости», — говорит Журавлев.

Особая спортивная мода

Подтверждают эти слова и сами атлеты. Тренер по фигурному катанию Зоя Симбирская отмечает, что и в мире большого спорта есть свои модные тенденции, шаблоны. «Я думаю, что спортивная мода берется оттуда же, откуда и обычная. Только она больше переквалифицируется в спортивное направление: одежда просто модернизируется в направлении определенного спорта. У нас тоже есть свои журналы (»Фигурное катание», «Московский фигурист», есть иностранные издания), и там тоже пишут о модных тенденциях», — делится Симбирская.

Кстати, спортивная одежда не только модернизируется из обычной, но и производится специально. Недавно люксовый бренд Fendi произвел модную линейку специально для большого тенниса.

Есть в спорте и шаблоны, которым следует большинство спортсменов. В фигурном катании девочки сейчас предпочитают шорты. «Девочки тренируются на льду в шортах. Раньше этого вообще не было. У нас были юбки, и только юбки. Мы даже не могли представить, что мы можем тренироваться в шортах. Сейчас это модно, это тенденция», — говорит тренер.

Свои тенденции есть в выборе и музыки, и фигурных коньков — кажется, абсолютно всего.

Погоны и форма? Не только!

А что ответит на это человек, ходящий всю сознательную жизнь в погонах и форме? Удивительно, но оказывается, форму нужно носить не всегда. Особенно это касается женщин. «Единственное, что у меня есть, это парадная форма. Но она, слава богу, висит в шкафу, — рассказывает Анна, работающая в полиции. — Мода — это какая-то общая направленность. Если бы все глупо следовали ей, то выглядели бы, наверно, неряшливо. Если все натянут длинные зеленые юбки, условно, они будут выглядеть глупо».

При этом наша собеседница говорит, что модных тенденций она придерживается, но только лишь в плане «основных направлений». «А так все равно после определенного возраста любая женщина знает, что ей подходит, что ей идет, а что не идет, независимо от того, где она служит. Поэтому тут, наверное, важны только основные направления. Слепо моде я не следую, больше ориентируюсь на свой собственный вкус, свое собственное мироощущение, мировосприятие», — отмечает Анна.

Домохозяйка — тоже женщина

Женщина всегда остается женщиной. И на это никакие шаблоны красоты не повлияют. Даже если у женщины на руках четверо детей, как у Елены. Детям Елены от 3 до 16 лет. Многодетная мама не работает, она посвятила себя семье: ведь каждое чадо нужно отвезти ко времени в кружок, на тренировку, в школу. Поэтому в выборе одежды приходится руководствоваться комфортом. «Посещать светские мероприятия высокой моды частой возможности нет. За тенденциями слежу, но предпочтение отдаю стилю кэжуал, чтобы и выглядело прилично, и удобно было, так как часто требуется поднять коляску, перенести ребенка. Стараюсь следить за тенденциями моды, чтобы не отставать от подрастающих дочерей, быть для них примером, выглядеть современно. Кроме того, понимаю, что нужно всегда быть привлекательной и красивой для мужа», — рассказывает Елена.

Мода как хобби и жизнь подростков

К слову о подрастающем поколении: здесь взаимосвязь между молодыми и модой Елена подметила очень верно. Когда мы разговаривали с 17-летней девушкой Екатериной, студенткой первого курса одного из ведущих университетов страны, то заметили, что она буквально грудью стоит за некие тенденции моды, подсмотренные, как оказалось, в социальных сетях. «Для меня мода — это хобби, часть жизни», — говорит девушка. Странно слышать это от почти школьницы.

Дальнейшие рассуждения студентки касались уже трендов высокой моды. «Сейчас мода более демократична, тренды представлены и в люксе, и в масс-маркете, а особые умельцы сочетают и то, и то в одном наряде, не стыдятся „Зару“ поверх „Баленсиаги“ надевать», — продемонстрировала свои знания модных брендов Екатерина.

Шаблоны? Забудьте!

В разговоре с любой взрослой женщиной создается ощущение, что современного шаблона красоты просто не существует. Его образ обладает какими-то определенными качествами: удобством, вкусом, но не более того. Кажется, что тотальное порабощение людей модными тенденциями именно в одежде диктуется ассортиментом масс-маркетов. А шаблон — это совсем о другом.

В век цифровой революции, когда почти у каждого есть доступ через телефон в социальные сети, когда модные журналы почти ушли в прошлое, освободив место пабликам и блогерам, шаблоном красоты стала не модная одежда, а стиль редактирования фотокарточки, сюжет очередного вайна. Одежда сейчас — это действительно удобная, подобранная со вкусом, но обязательно комфортная вещь, и без разницы, какие рукава у кофточки сшили этим летом дизайнеры, главное, что тебе в ней приятно.

Другое дело — подростки, которых, судя по всему, отнести к современному поколению уже не получается. Их представление о красоте, пусть и необычное, более креативное, но именно шаблонное. Причина кроется в том, что люди от 30 лет и старше попали в некую информационную яму, когда модной периодики уже почти нет, а в пользовании соцсетями они не достигли такого уровня, чтобы с замиранием сердца следить, какие же тенденции продиктуют бьюти-блогеры в следующем сезоне. Или… у них просто другие заботы, нежели у подростков.

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