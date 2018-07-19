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5 образов с брюками в клетку
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5 образов с брюками в клетку 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
1.
Брюки в красную клетку, в которых ходят панки, носим с рубашками и каблуками. На контрасте отлично смотрятся белые ботильоны или с эффектом металлик, блузки и рубашки с принтом, а также кроп-топы.
2.
Smart casual на отдыхе или как объединить в одном аутфите классические брюки в клетку, джемпер в стиле oversized и кроссовки. Все это вместе даст эффект того, что вы будто и не старались, а надели все, что было под рукой, хотя, наверное, провели перед зеркалом не один час. А выглядит очень расслабленно и стильно.
3.
Выбирая себе брюки в клетку, не забудьте прихватить еще и жакет. Комплект можно носить вместе, а его отдельные составляющие послужат для создания различных образов. Убить несколько зайчиков одним выстрелом — yes, please!
4.
Собираясь в офис, поменяйте скучные черные или серые брюки на яркие красные. Все остальное пусть будет, как прежде: белая водолазка или рубашка, «лодочки» на каблуке, пальто или тренч.
5.
Одним из самых популярных трендов 2018 стал микс принтов. Это могут быть вещи в разную клетку, а может быт ансамбль, объединяющий леопард, горох и цветы. Тут уже, как говорится, на ваше усмотрение. Творите в свое удовольствие.
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