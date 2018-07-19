Универсальный солдат: каким должен быть надежный чемодан для отпуска

Дизайнеру аксессуаров для путешествий мало быть знакомым с последними модными трендами: для того чтобы выпустить чемодан, который в воде не тонет, в огне не горит, да еще и весит всего ничего, скорее пригодятся знания по сопромату. Собственно, все это плюс богатый опыт есть у креативного директора Tumi Виктора Санса, который изучал индустриальный дизайн в Институте Пратта, после чего занялся дизайном цифровых камер Kodak.

На своем посту в Tumi Санс с равным успехом расширяет технологические возможности компании (при нем вышла первая коллекция Tumi из алюминия) и протаптывает дорогу к званию по-настоящему модного бренда. Виктор Санс рассказал Forbes Life о главных поводах для своей гордости.

Лейбл Tumi как знак качества

Удобство, стиль и функциональность — вот три главных слова, которые характеризуют дизайн любого продукта Tumi. Перед тем как попасть в магазин, каждое изделие проходит множество тестов в лаборатории и в «полевых условиях». Меня самого нередко можно заметить путешествующим с одним из наших прототипов.

Когда форма не отстает от содержания

Я убежден, что наши покупатели следят за тенденциями в моде, поэтому моя команда дизайнеров держит руку на пульсе и наблюдает за тем, что происходит на мировых подиумах и в уличной культуре.

Инновации Tumi

Смартфоны, ПК и планшеты становятся единой экосистемой, в которой найдется место и для нашей продукции. Например, трекер Tumi Global Locator позволяет отследить местоположение вашего чемодана, рюкзака или портфеля, используя GPS, GSM, Wi-Fi и соединение Bluetooth.

Любимый предмет

Не могу расстаться со своим чемоданом 19 Degree Aluminum. Мы с ним уже многое повидали, но он точно выдержит еще немало приключений.

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