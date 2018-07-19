Ещё
Оливье Сайяр станет художественным руководителем Pitti Immagine
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оливье Сайяр станет художественным руководителем Pitti Immagine 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Он будет курировать показы мужской моды 2019 года, которые пройдут с июня по октябрь при поддержке Музея моды и костюма Palazzo Pitti. Новое назначение укрепит связь с брендами, которые сотрудничают с Centro di Firenze per la Moda Italiana. Оливье Сайяр — один из самых востребованных кураторов моды. С 2010 года Сайяр занимал должность директора Музея Гальера, Парижского музея городской моды, которую оставил в январе этого года. После ухода из музея он занял должность художественного директора люксового обувного бренда J. M. Weston.
Подробнее об Оливье Сайяре можно узнать в нашем материале.
The Blueprint: последние новости
Танцы на пляже и волынщики в новом видео Stella McCartney Кайя Гербер стала лицом новой кампании Karl Lagerfeld Chanel судятся с продавцом косметики на eBay
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузову чуть не снесло волной в Турции23
Звезды, которые не одобрили романы своих детей
Как живут вдовы знаменитостей
Судзиловская показала фото в откровенном бикини12
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории2
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение