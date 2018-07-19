Оливье Сайяр станет художественным руководителем Pitti Immagine

Он будет курировать показы мужской моды 2019 года, которые пройдут с июня по октябрь при поддержке Музея моды и костюма Palazzo Pitti. Новое назначение укрепит связь с брендами, которые сотрудничают с Centro di Firenze per la Moda Italiana. Оливье Сайяр — один из самых востребованных кураторов моды. С 2010 года Сайяр занимал должность директора Музея Гальера, Парижского музея городской моды, которую оставил в январе этого года. После ухода из музея он занял должность художественного директора люксового обувного бренда J. M. Weston.

Подробнее об Оливье Сайяре можно узнать в нашем материале.