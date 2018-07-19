Mail.ru и Black Star Wear выпустили линию одежды по мотивам Warface

Mail.ru Group и российский бренд Black Star Wear объявили о начале продаж ограниченной коллекции одежды, навеянной условно-бесплатным сетевым шутером Warface.

В коллекцию вошли футболка, футболка с капюшоном и худи. Одежда разработана в стиле oversize, есть несколько цветовых решений. За основу дизайнерских элементов взяты узнаваемые визуальные элементы Warface, стилизованные под кириллическую вязь.

Сотрудничество Black Star Wear и Warfacer прокомментировал исполнительный директор Black Star Gaming Павел Захаров

Наш проект с Warface — это коллаборационный мерч для повседневной жизни. Преимущество его в том, что на самом мерче есть понятные элементы для игроков, а для обычных людей это просто крутая футболка или худи. Мы хотим внести что-то новое, изменить сложившиеся стереотипы и сделать новый актуальный продукт на рынке

Павел Захаров

Футболка и футболка с капюшоном стоят 2000 и 4000 соответственно, за худи придётся отдать 6000. Коллекция доступна с сегодняшнего дня, но только по предварительным заказам.

Первые три тысячи игроков Warfare, которые приобретут что-то из этих новинок, получат навсегда на свои игровые аккаунты тактический топор «Стужа», Sig Sauer P226 «Стужа» и M16A3 Custom «Стужа».

Моделями для демонстрации коллекции стали Алексей «PCH3LK1N» Пчёлкин, Алена «Patrigg» Григорьева, Дарья «Kunitsa» Щепелькова и Леонид «Капитан Паника» Поздняков.