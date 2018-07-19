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Mail.ru и Black Star Wear выпустили линию одежды по мотивам Warface
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Mail.ru и Black Star Wear выпустили линию одежды по мотивам Warface 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Mail.ru Group и российский бренд Black Star Wear объявили о начале продаж ограниченной коллекции одежды, навеянной условно-бесплатным сетевым шутером Warface.
В коллекцию вошли футболка, футболка с капюшоном и худи. Одежда разработана в стиле oversize, есть несколько цветовых решений. За основу дизайнерских элементов взяты узнаваемые визуальные элементы Warface, стилизованные под кириллическую вязь.
Сотрудничество Black Star Wear и Warfacer прокомментировал исполнительный директор Black Star Gaming Павел Захаров.
Наш проект с Warface — это коллаборационный мерч для повседневной жизни. Преимущество его в том, что на самом мерче есть понятные элементы для игроков, а для обычных людей это просто крутая футболка или худи. Мы хотим внести что-то новое, изменить сложившиеся стереотипы и сделать новый актуальный продукт на рынке
Павел Захаров
Футболка и футболка с капюшоном стоят 2000 и 4000 соответственно, за худи придётся отдать 6000. Коллекция доступна с сегодняшнего дня, но только по предварительным заказам.
Первые три тысячи игроков Warfare, которые приобретут что-то из этих новинок, получат навсегда на свои игровые аккаунты тактический топор «Стужа», Sig Sauer P226 «Стужа» и M16A3 Custom «Стужа».
Моделями для демонстрации коллекции стали Алексей «PCH3LK1N» Пчёлкин, Алена «Patrigg» Григорьева, Дарья «Kunitsa» Щепелькова и Леонид «Капитан Паника» Поздняков.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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