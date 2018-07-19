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Клеточка к клеточке! Кроссовки-носки, крутые сумки и не только: смотрим новую кампанию Versus Versace
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Клеточка к клеточке! Кроссовки-носки, крутые сумки и не только: смотрим новую кампанию Versus Versace 

WMJ.ru 56 минут назад
Фото: WMJ.ru
Бренд Versus Versace представляет новую коллекцию сезона осень-зима 2018-2019. Бунтарство и непокорность — вот, что отличает каждую линию этого молодежного бренда.
Versus является самостоятельной дочерней маркой Versace. Versus в переводе с латинского означает «против», что и является ключом в разгадке коллекций бренда. Versus Versace представляет новую коллекцию, где делает упор на неожиданность. То, чего мы ждали и уже видели — не будет.
Дизайнеры бренда выражают противостояние через контраст белого и черного. В коллекции новшества сочетаются с наследием, а уличный стиль сливается с высокой модой. Те, кто выбирает для себя Versus не готовы следовать стандартам и дресс-коду. Одежда бренда всегда яркая и необычная, ведь весь упор делается на противостояние роскоши.
Весь дух Versus отражен в новой коллекции, где главным цветовой гаммой стала шахматная клетка. Так, создатели обращают внимание на тему противостояния и противопоставления. Героинями лукбука стали начинающие модели из Лондона, а сама съемка прошла под покровительством фотографа Ханны Мун. Аллегра Версаче стала стилистом рекламной кампании Versus Versace.
Главный аксессуар коллекции — кроссовки Versus Anatomia, вдохновением для создания которых стал сам человек. Форма кроссовок идеально повторяют изгибы ноги, а подложка подошвы имитирует рельеф мышц. Новая обувь является новым способом самовыражения, где есть место и монохромным, и цветным кроссовкам с принтами.
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Фото/Видео: архивы пресс-служб
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