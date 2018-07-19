Перечислены самые покупаемые мужские и женские вещи

Специалисты поисковой платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, перечислили самые востребованные во втором квартале 2018 года вещи. Результат исследования опубликовали на сайте Lyst.

В первой пятерке любимых вещей у женщин оказались ремень Gucci с логотипом бренда, белые кроссовки FILA Disruptor, слитный купальник Gucci с логотипом, поясная нейлоновая сумка Prada и черное коктейльное платье Jacquemus.

Далее последовали ремень Off-White industrial belt, эспадрильи Chanel , солнечные очки Celine Edge, кружевное платье Goat Whitney dress и резиновые кроксы на платформе, выпущенные коллаборацией Balenciaga и Crocs.

У мужчин самыми покупаемыми стали резиновые слиперы Gucci, Prada и Versace с фирменными логотипами, а также кроссовки Канье Уэста Yeezy Powerhasw Calabasas и Balenciaga Triple S.

На шестое место попал лонгслив Off-White Arrows T-shirt, на седьмое — поясная сумка Gucci neo vintage. Последними в списке стали три футболки: Balenciaga blue campaign logo T-shirt, Acne Navid T-shirt и поло Givenchy Cuban star.

Кроме того, в июле Lyst составили список самых популярных брендов того же периода. Компания анализировала ежемесячные онлайн-заказы пяти миллионов покупателей в интернет-магазинах 12 тысяч брендов одежды в течение трех месяцев. В результате самым востребованным оказался итальянский модный дом Gucci.