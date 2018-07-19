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Пэрис Джексон стерла 50 татуировок
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Пэрис Джексон стерла 50 татуировок 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
На теле наследницы знаменитого музыканта более 50 перманентных рисунков — от обложки альбома Майкла «Dangerous» до 7 символов чакр на груди.
Пэрис уже так давно покрыта татуировками, что практически невозможно представить ее с ровным тоном кожи.
Фанаты были шокированы, когда увидели Пэрис, подготовленную к модной фотосессии. Татуировки 20-летней модели исчезли без следа, что еще раз доказывает волшебные свойства современных тональных средств. Папарацци застали девушку с сигаретой на ступеньках личного трейлера в перерыве между съемками, проходившими в Лос-Анджелесе. На фотографиях Пэрис без татуировок в красном бархатном платье выглядит совсем непривычно. Стилисты также забрали в хвост светлые волосы наследницы Майкла Джексона и подобрали солнечные очки с круглыми стеклами.
Неизвестно, с какой целью была проведена подобная фотосессия, но вряд ли Пэрис будет выглядеть так всегда. С того момента, как модели исполнилось 18, она практически не вылезала из-под иглы тату мастера. В своем блоге девушка поделилась размышлениями на эту тему: «Искусство перманентного рисунка на теле всегда вызывает противоречивые реакции. Кто-то любит татуировки, кто-то терпеть не может. Я всегда ценила искусство, особенно, если оно имеет особое значение для меня».
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