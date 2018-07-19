Как правильно одеться на фестиваль современного искусства

Лето — время самых зажигательных вечеринок и фестивалей, на которые важно и нужно приходить для получения заряда энергии и новых знакомств. Ну и фразу «как же быстро пролетело лето» будете говорить без угрызений совести, что так и не успели повеселиться. Собравшись на фестиваль, остается лишь одна проблема — в чем пойти. OK-MAGAZINE.RU уже подумал об этом за вас и узнал у экспертов, что надеть на такие фестивали современного искусства, как, например, «Форма».

Платье в стиле 90-х instagram.com/_not_fragile

Главный тренд лета — это платье в лучших традициях 90-х. А если ещё и в горох, то вы точно будете звездой. Сочетать его лучше, как подсказала Катя Федорова (автор фэшн телеграм-канала Good Morning, Karl!), с кедами или удобными грубыми ботинками. «В первую очередь на любой фестиваль нужно одеваться удобно, чтобы одежда была последним, о чем вы думаете в процессе, но красивых фотографий в Инстаграм никто не отменял», — дополнила Катя.

Нарядности платью можно добавить, украсив лицо разноцветные бинди или нарисовав на нем графичные элементы или даже слоганы, как на недавнем показе Jahnkoy.

Шорты и футболка

Алессандра Амбросио, фото из Instagram

Элементы этой комбинации точно найдутся в каждом гардеробе. Но такой образ может оказаться на грани быть названным скучным. Чтобы этого не произошло, выберете кроп-топ или блузу с открытыми плечами или интересными рукавами — с шортами на высокой талии будет смотреться очень стильно.

Так как на фестивалях принято максимально самовыражаться, многие, кто приходит из года в год, подходят к своему луку очень творчески. Например, можно на лице нарисовать что-то интересное или какой-то яркий, необычный макияж сделать, — говорит Екатерина Кассина, организатор и главный продюсер фестиваля «Форма».

Белая рубашка

instagram.com/nojinasty

Многие считают, что на фестивалях нужно сочетать несочетаемое — к ним относится Виктор Кудряшов , музыкант, медиахудожник: «Ну короче, постарайтесь выглядеть так, как обычно не надо выглядеть. Вычеркните все те десерты, которые носят все и постоянно. Итак, выкидываем все толстовки, футболки, лонгсливы и так далее. Залежавшаяся белая рубашка, одетая последний раз на свадьбу к другу, — окей. Теперь надо что-то, что вообще никак не может идти вместе с этим (ненужная поясная сумка, купленная на распродаже — вперед). Приправим ярким низом и наденем на ноги что-то высокое и прочное (иной раз на фестивалях прыгают по ногам), но удобное (придется много ходить)».

Аксессуары

instagram.com/slavagee

Тут уже можно изгаляться как угодно. Добавьте к своему образу необычной формы очки, серьги, объемные браслеты или колье. Маст хэв лета этого года — яркий шелковый платок, вплетенный в пучок или завязанный узлом поверх резинки. Ну и поясная сумка — без неё уже точно не обойтись.

Одевайтесь во всё подряд, а если есть смелость, то будьте экстравагантными — это ещё у нас не запретили! Если вы не участник фестиваля, а просто зритель, то готовить кроме своих одежд стоит свое восприятие, то есть узнать что-то про то, на что вы идете смотреть, изучить хоть как-то предмет, — напоминает о важном Саша Горчилин, актер «Гоголь-Центра».

instagram.com/dashakos