Возвращение легендарной Dior Saddle Bag, которая завоевала мир в нулевых

Мода создается на улицах и в Instagram. Последнее тому доказательство — обновленная Dior Saddle Bag. Пока сумка оставалась приметой нулевых, самые знаменитые модницы Кендалл Дженнер Белла Хадид на волне ностальгии по тотал-лукам из денима и стразами подарили ей новую жизнь. Предлагаем вам посмотреть, как культовая модель переживает вторую волну популярности, и разобраться, что же делает ее аксессуаром вне времени.

В далеком 1999 году креативный директор Dior Джон Гальяно показал «ковбойскую» коллекцию SS 2000. Ее настоящим хитом стала сумка в форме седла. Для успеха было достаточно и модного показа, но в 5 серии 3 сезона «Секса в большом городе» главная икона стиля тех лет Кэрри Бредшоу выбрала для свидания розовые брюки, белый топ и сумку с орнаментом им в тон. Стоит ли говорить, какую? Наряд Кэрри разом превратил модель из хита в классику. Вскоре Гальяно дополнил линейку знаковым «газетным» принтом, леопардовой и крокодиловой расцветкой. Продажи Дома росли с каждым светским выходом Пэрис Хилтон — белая saddle bag стала ее постоянной спутницей.

После скандального ухода Гальяно из Dior фокус в новых коллекциях сместился на более давнее прошлое бренда. Раф Симонс вдохновлялся одновременно современным искусством и видением самого Кристиана Диора (как мы узнаем из фильма «Диор и я», бельгийский дизайнер начал работу в Доме с чтения мемуаров его основателя). Из архивов на подиум вернулся силуэт new look и интеллектуальная женственность. Но век соцсетей не позволил полностью забыть классику. В 2014 с saddle bag была замечена Бейонсе, а вскоре мир узнал о Кендалл, Джиджи и Белле. В этом феврале Мария Грация Кьюри представила в Париже осеннюю коллекцию, в которую вошли сумки-седло из кожи, денима и даже полностью вышитые бисером. Впрочем, это было только вопросом времени.

Ясно, что героини стрит-стайла, выбирающие легендарную модель, знакомы с ДНК Дома. И все-таки saddle-bag — не просто трибьют истории и старым добрым нулевым. Сама Мария Грация сравнивает ее с будничной одеждой: сумка — то же, что и рубашка или брюки. Без нее никуда. Поэтому в сезоне FW 2018/19 перемены коснулись не только дизайна (он навеян 70-ми), но и размера. Дизайнер превратила маленький аксессуар для вечеринки в каждодневную необходимость. В нее поместится все, о ней можно забыть (спасибо удобному cross-body ремню), она никогда не надоест. Остается только вдохновляться образами звезд.

