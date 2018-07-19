7 ошибок в макияже, из-за которых мы выглядим немолодыми и усталыми

Макияж — как сильно действующее лекарство: верная доза способна на настоящие чудеса, а малейшая ошибка может привести к настоящей катастрофе. Проверьте, не совершаете ли вы этих простых и распространенных ошибок — и оставайтесь надолго красивыми, молодыми и очень привлекательными. Вы выбираете однотонные цвета

Если вы не делаете цветовых акцентов на каких-либо чертах вашего лица, оно неизбежно будет выглядеть уставшим и блеклым. Подчеркните брови и глаза, губы или щеки — и сами заметите разницу. Вы неправильно подобрали оттенок базы

Слишком темный или светлый тон неизбежно придаст вашему лицу усталый и потрепанный вид. Чтобы этого избежать, выбирайте тональник при хорошем освещении, нанеся немного тона на участок кожи на подбородке. Вы используете слишком много пудры

Избыток пудры, особенно на сухой коже, подчеркивает все мелкие морщинки и неровность, мгновенно «накидывая» как минимум 10 лет. Визажисты советуют использовать пудру только для Т-зоны — и в очень умеренном количестве!Вы не наносите увлажняющий крем

Перед каждым нанесением макияжа как следует увлажняйте кожу с помощью крема (и особенно здорово, если в его состав входит SPF). В противном случае вы только подчеркнете сухую и шелушащуюся кожу — и, естественно, будете выглядеть старше. Вы пользуетесь подводкой не вашего цвета

Если у вас «холодный» цветотип, вам нельзя использовать подводку бронзового или золотистого цвета. А женщинам с теплым цветотипом категорически не подходит серебристый лайнер — стрелки немедленно сделают взгляд уставшим и немолодым. Вы пользуетесь тенями серых оттенков

Выбросьте из вашей косметички все средства для макияжа серого оттенка: каким бы ни был ваш естественный цвет кожи, серые тени сделают вас на десяток лет старше и намного, намного более уставшей. Выбирайте более теплые цвета, чтобы выглядеть молодой и свежей!