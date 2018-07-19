«Фигура огонь»: Екатерина Климова взбудоражила мужчин снимком в платье без бюстгальтера

Екатерина Климова считается одной из самых привлекательных российских актрис и любит демонстрировать этот факт, надевая яркие облегающие платья или выкладывая фото в бикини. Недавно звезда решила обойтись без бюстгальтера, выбрав на светское мероприятие наряд с обтягивающим лифом.

Особенно этот снимок понравился мужской части комментаторов: «Уфф какое солнечное платье, даже самому жарко стало))», «Шикарное платье… Подчеркивает и акцентирует внимание. Мужское внимание)», «Горячее фото. Спасибо» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Напомним, у Екатерины четверо детей, но она умудрилась сохранить прекрасную фигуру и выглядит как минимум на 10 лет младше. Вы согласны?

Фото и видео: Instagram