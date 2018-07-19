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«Фигура огонь»: Екатерина Климова взбудоражила мужчин снимком в платье без бюстгальтера
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«Фигура огонь»: Екатерина Климова взбудоражила мужчин снимком в платье без бюстгальтера 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
40-летняя Екатерина Климова опубликовала смелое фото.
Екатерина Климова считается одной из самых привлекательных российских актрис и любит демонстрировать этот факт, надевая яркие облегающие платья или выкладывая фото в бикини. Недавно звезда решила обойтись без бюстгальтера, выбрав на светское мероприятие наряд с обтягивающим лифом.
Особенно этот снимок понравился мужской части комментаторов: «Уфф какое солнечное платье, даже самому жарко стало))», «Шикарное платье… Подчеркивает и акцентирует внимание. Мужское внимание)», «Горячее фото. Спасибо» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Напомним, у Екатерины четверо детей, но она умудрилась сохранить прекрасную фигуру и выглядит как минимум на 10 лет младше. Вы согласны?
Фото и видео: Instagram
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