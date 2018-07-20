Яркие боди, юбки из пайеток, лосины и другие вещи эпохи 80-х, которые стоит купить и сейчас

Жизнь — это вечное движение по кругу, а мода так уж тем более. Все всегда возвращается, так что не торопись выбрасывать вещи из своего гардероба. Вполне вероятно, что они тебе еще пригодятся через пару десятилетий. Ну или не тебе, а твоим детям. И зайдя в магазин, ты скажешь: «Так уже было». Вот и на этот раз работает это правило — на волне популярности сексуальные 80-е.

Удобный комбидресс

Яркие боди — стильный привет из 80-х. Многие ошибочно приписывают этот предмет гардероба к нижнему белью, на самом деле это универсальная вещь, которую можно надевать, к примеру, вместо блузы или топа. Сочетай боди с джинсами-мом, комбинезонами, мини-юбками А-силуэта или кюлотами. Этот комбидресс еще и невероятно удобный. В выборе цвета нет никаких ограничений — это может быть яркий монохром, радужный микс или трендовый цветочный принт.

В стиле диско

Пайетки — это всегда признак чего-то праздничного. А юбка с пайетками — это, определенно, идеальный вариант для похода в клуб. Но не только! Блестящую юбку можно надеть даже в офис, главное — не ошибиться с выбором верха. Для этой роли отлично подойдет блейзер темного оттенка.

Но если тебе хочется привлечь как можно больше внимания, то к юбке с пайетками можно надеть объемный свитшот или же сделать образ более женственным с помощью облегающего топа.

Культ тела — культ сексуальности

В далеких 80-х всеобъемлющим был культ тела. А разве сейчас не так? Всеми пропагандируется здоровый образ жизни, девушки мучают себя изнуряющими тренировками, высчитывают количество калорий. И после этого нельзя блеснуть своей идеальной фигурой? Конечно, можно. Легинсы снова вошли в моду, а значит, необязательно скрывать свое тело под объемными джинсами-мом.

Как носить легинсы, решай сама. Вариантов множество: с изящными лодочками или сапогами, с шифоновой блузой или спортивным топом, со свитшотом или женственным платьем.

Спасатели Малибу

Надолго в нашу память врезались образы сексуальных девушек в бикини, бегущих по пляжу, а сериалу «Спасатели Малибу» уже как-никак почти 30 лет. Жгучий наряд Памелы Андерсон и сейчас не теряет популярности. Слитные купальники с высоким вырезом по бедру все еще держатся на олимпе популярности. И неудивительно: глубокий вырез и высокая посадка подчеркивают талию и визуально удлиняют ноги.

Но этот вариант, увы, не для всех. Такой откровенный наряд может позволить себе только девушка со спортивной фигурой. Остальным лучше отказаться, иначе есть вероятность выставить себя не в самом выгодном свете.

Читай по одежке

80-е годы — это глоток свежего воздуха. Именно тогда российский рынок получил доступ к иностранной индустрии моды. Вещь с гордой надписью Dolce&Gabbana была ценнее, чем экземпляр советского автопрома. Каждый хотел заполучить себе в коллекцию одежду зарубежных дизайнеров. Однако уже в 90-х носить вещи с объемными лого стало моветоном. И длилась эта тенденция до настоящего времени. Чем можно объяснить такую логоманию сейчас? Не совсем понятно. Зато можно смело вооружиться сумочкой LV и отправиться на прогулку, не стесняясь показывать всем, что ты любитель стильных образов.

В диких джунглях

Взглянув на фото с показов Недели моды в Париже, смело заявляем, что животный принт снова в моде. И в очередной раз это дело рук далекого прошлого. 80-е в этом сезоне громко дают о себе знать.

Неизвестно, надолго ли останется этот хищный тренд, но клеймо «безвкусица» на какое-то время будет с него снято. Ну и отлично: даже именитые звезды доказывают, что леопард — это не пошло, а модно и элегантно. Если сомневаешься, взгляни на Викторию Бекхэм . Она-то уж никогда не совершает модных ошибок!

На вырост

80-е — это еще и счастливое время для феминисток. Как раз в этот период женщины стали занимать высокие посты и добиваться значительных достижений наравне с мужчинами. Так что сильная и независимая дама стала центром модного сообщества. Отличительным признаком образа бизнес-леди в то время был объемный жакет с подплечниками. Он и сейчас остается популярным, только слегка видоизменился за 30 лет. А все потому, что он очень удобный и подходит практически к любому виду одежды: юбке, брюкам и даже платью.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб