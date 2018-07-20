43 юбки на все случаи жизни, в которых вы будете выглядеть потрясающе 

Юбки — неотъемлемая часть женского гардероба: в них комфортно в любое время года и они позволяют собирать разные образы на все случаи жизни. Потому при осознанном выборе своей идеальной юбки всегда можно выглядеть отлично при любых обстоятельствах.43 юбки на все случаи жизни, в которых вы будете выглядеть потрясающеМини
Мини-юбки отлично подходят
для лета — в них не жарко и при правильном выборе фасона они отлично
подчеркивают красоту ног, и фигуры, в целом. Мини может быть из любой ткани: джинсы, твида или шифона; любого кроя: клеш, узкая, трапеция… Независимо от того в каком сочетании она носится, мини-юбка всегда популярна.
Миди
Миди представлены в огромном
количестве вариантов: плиссированные, строгие или принтованые. Миди с завышенной
талией визуально делают нас выше, что никогда не бывает лишним.
Необычные
Сейчас особенно популярны юбки
с необычным дизайном. Они бывают в виде повязанной на пояс рубашки, сделанные
под тренч, сшиты из разных тканей или ассиметричные — тут фантазия дизайнеров преград
не знает, потому остается только выбрать ту, к которой будет лежать душа.
Кружевные
Юбки из кружева
всегда смотрятся элегантно и женственно. В них можно выглядеть
дорого, что позволяет правильно расположить партнеров на деловой встрече или собирать
восторженные взгляды на вечернем мероприятии.
Карандаш
Кажется, юбки-карандаши должны
быть в каждом женском гардеробе, и, желательно, не в одном экземпляре. Вот уже много лет они остаются неизменной классикой и выглядят потрясающе на любой
фигуре, надо только подобрать подходящий к стилю и гардеробу фасон — и готово!
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