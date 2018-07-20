43 юбки на все случаи жизни, в которых вы будете выглядеть потрясающе

Юбки — неотъемлемая часть женского гардероба: в них комфортно в любое время года и они позволяют собирать разные образы на все случаи жизни. Потому при осознанном выборе своей идеальной юбки всегда можно выглядеть отлично при любых обстоятельствах.43 юбки на все случаи жизни, в которых вы будете выглядеть потрясающеМини

Мини-юбки отлично подходят

для лета — в них не жарко и при правильном выборе фасона они отлично

подчеркивают красоту ног, и фигуры, в целом. Мини может быть из любой ткани: джинсы, твида или шифона; любого кроя: клеш, узкая, трапеция… Независимо от того в каком сочетании она носится, мини-юбка всегда популярна.

Миди

Миди представлены в огромном

количестве вариантов: плиссированные, строгие или принтованые. Миди с завышенной

талией визуально делают нас выше, что никогда не бывает лишним.

Необычные

Сейчас особенно популярны юбки

с необычным дизайном. Они бывают в виде повязанной на пояс рубашки, сделанные

под тренч, сшиты из разных тканей или ассиметричные — тут фантазия дизайнеров преград

не знает, потому остается только выбрать ту, к которой будет лежать душа.

Кружевные

Юбки из кружева

всегда смотрятся элегантно и женственно. В них можно выглядеть

дорого, что позволяет правильно расположить партнеров на деловой встрече или собирать

восторженные взгляды на вечернем мероприятии.

Карандаш

Кажется, юбки-карандаши должны

быть в каждом женском гардеробе, и, желательно, не в одном экземпляре. Вот уже много лет они остаются неизменной классикой и выглядят потрясающе на любой

фигуре, надо только подобрать подходящий к стилю и гардеробу фасон — и готово!

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