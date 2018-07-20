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Махровые носки и дедушкины тапки: модный провал Кардашьян
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Махровые носки и дедушкины тапки: модный провал Кардашьян 

WDay.ru 49 минут назад
Фото: WDay.ru
Звезда вышла на прогулку в совсем уж странном виде.
Ким Кардашьян всегда игнорировала общепринятые правила стиля, и диктовала собственные. С ее легкой руки (или ноги) в моду вошли те же «велосипедки». Если раньше укороченные лосины казались одеждой исключительно для спортзала, то сейчас многие голливудские дивы не только ходят в них по улицам, но и позируют на красных дорожках.
Но в том, что новый образ Ким тоже станет трендовым, мы совсем не уверены. Она появилась на улицах Лос-Анджелеса в толстых носках и огромных шлепанцах-слайдерах, похожин на дедушкины тапочки.
Возможно, Ким хотела поддержать любимого супруга: ведь эти слайдеры — как раз из его новой коллекции (между прочим, 150 долларов за пару). Но смотрелся такой лук нелепо, что бы там ни говорили про актуальность сочетания открытой обуви с носками.
К тому же, Кардашьян зачем-то надела на себя любимый черный безразмерный бомбер, хотя в тот день в Лос-Анджелесе было 29 градусов тепла. Странный выбор вещей для жаркого летнего дня!
Кстати, сестры Ким — Хлоя и Кортни, которые ее сопровождали, похоже, подхватили дурной тон звезды относительно обуви. Кортни надела прозрачные пластиковые туфли-копытца, а Хлоя — устрашающего вида ботфорты на скрытой платформе.
Хлоя Кардашьян
Кортни Карадшьян
Кстати, порой совершенно дикую обувь выбирают и другие звезды. Стоит вспомнить ботфорты Рианны в ромашку или леопардовое безумие на ногах Кендалл Дженнер. Wday.ru собрал целую фотогалерею таких неудачных примеров.
Ким Кардашьян
Рианна
Рианна
Ким Кардашьян
Тайра Бэнкс
Шанайя Твейн
Лил Ким  Ким Кардашьян
Ольга Бузова
Кайли Дженнер
Дженнифер Лопес
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Яна Рудковская
Майли Сайрус
Дженнифер Лопес
Ольга Бузова
Селин Дион
Белла Торн
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