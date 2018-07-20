Must Have: красное платье

Длина

В этом году актуальны модели любой длины. Тут, как говорится, как вашей душе угодно. В жаркую погоду, конечно, лучше всего подойдет длина мини. Сочетать такое платье можно с сандалиями, эспадрильями и мюлями, а также поиграть с аксессуарами. А на осень оставьте модели миди и макси: дополнить наряд можно при помощи кожаного плаща или эффектного тренча, «уродливых» кроссовок или ботинок на шнурке.

Принт

Несмотря на то, что самым эффектным, конечно, будет однотонное алое платье, принт совсем не возбраняется. Пусть платье украшает россыпь цветов, мелкий горошек или полоска. Носить такое платье можно с белыми кроссовками или кедами.

Материал

Помимо легких и летящих тканей присмотритесь еще и к вещам из кожи. Она будет очень популярна этой осенью. Делая выбор в пользу такой модели, помните — красное кожаное платье будет главной вещью вашего аутфита, поэтому старайтесь обыграть его простыми и минималистичными аксессуарами и обувью, чтобы не перегрузить образ.

Сезоны

Если летом проблем с красным платьем нет — надел босоножки или белые кеды и пошел, то осенью и зимой нужно хорошенько постараться, чтобы выглядеть красиво и гармонично. В принципе, модели платьев могут остаться те же, которые вы носили в жаркий сезон. Но теперь добавляйте пальто, куртки и высокие сапоги. На руку сыграет многослойность — пусть это будет не один теплый жакет, а два или больше.