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Лимитированная коллекция Кока-кола с изображением BTS
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Лимитированная коллекция Кока-кола с изображением BTS 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
, пора начинать копить деньги! Уже в этом месяце Кока-кола выпустит ограниченный тираж банок и бутылок с изображением всеми любимых к-поп исполнителей!
На банках будут напечатаны изображения всех участников BTS бутылкой колы в руках. Все дело в том, что парни уже давно являются официальными представителями бренда в Южной Корее.
Но есть и плохие новости. На данный момент продажа лимитированной коллекции планируется исключительно на территории Кореи. Но представители бренда еще могут передумать, ведь мы знаем, каким даром убеждения и силой воли обладают фанаты!
Но пока поклонникам из других стран остается только наслаждаться записями в и официальным роликом, который разместили в своем представители компании. Вместе с в мини-видео снялся также корейский актер Пак Бо Гом (Park).
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