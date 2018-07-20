Лимитированная коллекция Кока-кола с изображением BTS

, пора начинать копить деньги! Уже в этом месяце Кока-кола выпустит ограниченный тираж банок и бутылок с изображением всеми любимых к-поп исполнителей!

На банках будут напечатаны изображения всех участников BTS бутылкой колы в руках. Все дело в том, что парни уже давно являются официальными представителями бренда в Южной Корее.

Но есть и плохие новости. На данный момент продажа лимитированной коллекции планируется исключительно на территории Кореи. Но представители бренда еще могут передумать, ведь мы знаем, каким даром убеждения и силой воли обладают фанаты!

Но пока поклонникам из других стран остается только наслаждаться записями в и официальным роликом, который разместили в своем представители компании. Вместе с в мини-видео снялся также корейский актер Пак Бо Гом (Park).