Ещё
Селена Гомес лишилась талии из-за неаккуратного платья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Селена Гомес лишилась талии из-за неаккуратного платья 

Teleprogramma.pro 56 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Селена Гомес Фото: Lisa O'CONNOR/globallookpress.com  больше по теме
Фэшн-баттл: Джиджи Хадид VS Селена Гомес. Голосуйте, чей образ вам нравится большеЛюбовь всей жизни Селены певец Джастин Бибер объявил о помолвке с другой — с моделью Хейли Болдуин. Не меньше, чем новость о свадьбе, поклонников волнует то, как певица отреагировала на нее. Говорят, Селену после этого видели на яхте в компании друзей: она вовсю развлекалась. Но кто знает, что было у нее на душе. 25-летняя артистка не раз сходилась и расходилась с Бибером, но в итоге все же ушла от него. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Вероятно, у Селены есть талия, но мы ее не наблюдаем из-за странно разорванного пополам платья. Неаккуратные рваные края создают ощущение недоделанности — как будто наряд шили-шили и не дошили. Похвалю только принт: узор в сине-белых тонах, напоминающий нашу русскую гжель, смотрится утонченно — не в пример грубому рванью.
Teleprogramma.pro: последние новости
Спасающейся от жары Светлане Бондарчук предложили снять платье «Симпатично, но скучно»: Регина Тодоренко на открытии шоурума Модный разбор: стиль эпохи ар-деко в мюзикле «Маяковский» и стритстайле-2018
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Недотрогу она строила только со мной»37
Тест: какая работа вам подходит4
Как живут вдовы знаменитостей
Судзиловская показала фото в откровенном бикини19
Почему женщина не должна сама заговаривать о браке7
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:22
Мужчины, которые не прочь накраситься
Звёзды
03:54
Знаменитости, которым пришлось бомжевать на улице
Звёзды
01:00
Дочь Тимати пропустила выступление из-за болезни
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение