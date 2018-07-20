Селена Гомес лишилась талии из-за неаккуратного платья

Селена Гомес Фото: Lisa O'CONNOR/globallookpress.com больше по теме

Фэшн-баттл: Джиджи Хадид VS Селена Гомес. Голосуйте, чей образ вам нравится большеЛюбовь всей жизни Селены певец Джастин Бибер объявил о помолвке с другой — с моделью Хейли Болдуин . Не меньше, чем новость о свадьбе, поклонников волнует то, как певица отреагировала на нее. Говорят, Селену после этого видели на яхте в компании друзей: она вовсю развлекалась. Но кто знает, что было у нее на душе. 25-летняя артистка не раз сходилась и расходилась с Бибером, но в итоге все же ушла от него. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Вероятно, у Селены есть талия, но мы ее не наблюдаем из-за странно разорванного пополам платья. Неаккуратные рваные края создают ощущение недоделанности — как будто наряд шили-шили и не дошили. Похвалю только принт: узор в сине-белых тонах, напоминающий нашу русскую гжель, смотрится утонченно — не в пример грубому рванью.