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Курортный роман: 6 платьев для отпуска
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Курортный роман: 6 платьев для отпуска 

BurdaStyle.ru 29 минут назад
Фото: BurdaStyle.ru
Многие из нас имеют склонность упаковывать с собой на отдых куда больше нарядов, чем стоило бы. Не сомневайтесь, путешествовать налегке, куда приятнее! Для того, чтобы чувствовать себя комфортно в течение всего отпуска, вам вполне хватит шести платьев.
1. Платье с открытыми плечами
Самый простой, можно сказать базовый наряд, который подойдет на каждый день, отправляетесь ли вы на прогулку в город или собираетесь пройтись вечером по пляжу. Отсутствие бретелек — решение стратегическое, чтобы во время прогулок загар ложился ровно!
2. Платье длины макси с цветочным принтом
Абсолютный must have любого отпускного гардероба! Если добавить к такому платью обувь на каблуке, вы будете смотреться стройнее и выше. Выбирайте легкие и летящие ткани.
3. Чайное платье
О том, что такое чайное платье, мы уже рассказывали ранее.
Такой наряд будет смотреться строже, чем повседневное платье из первого пункта, и отлично подойдет для похода в ресторан.
4. Пляжное платье
Представляет собой нечто среднее между платьем и накидкой, может быть любой степени прозрачности и, как правило, надевается исключительно для походов на пляж, поскольку вне его смотрится не вполне уместно.
5. Белое платье
Ничто не подчеркнет ваш загар лучше, чем белоснежное платье! Кроме того, жара, как известно, легче переносится в светлой одежде.
6. Вечернее платье без бретелек
На случай выхода в свет возьмите с собой платье, которое смотрелось бы одновременно и просто, и элегантно. Платье-бюстье длины миди в таких случаях — совершенно беспроигрышный вариант. Все, что вам нужно, это подходящие аксессуары и макияж, а улыбка, отдохнувший вид и загар доведут образ до совершенства.
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