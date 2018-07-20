Что нужно знать о Хероне Престоне и почему все хотят носить его одежду с надписью «Стиль»

Первые шаги

Удивительно, но Престон вовсе и не собирался становиться дизайнером: учась в школе, мальчик бредил скейтбордингом и с особым рвением изучал стилистику уличной культуры. У его друга было собственное маленькое производство по пошиву футболок. Подросток Херон Престон решил помочь и начал наносить принты на те самые футболки, которые его друг шил в своём ателье. Дальше получилось, как получилось. Его взлёт на модный Олимп был стремительно скор: от создания совместного проекта с Канье Уэстом и Вирджилом Абло Been Trill и выпуска реплик футболок с логотипами Google Coca-Cola и NASCAR до подписания контракта с миланским New Guards Group и запуска одноимённого бренда Heron Preston. На данный момент Херон Престон является одним из тех, кто меняет облик современного fashion-мира. И скажем честно: меняет его с такой экспрессией, напором и талантом, что иногда становится страшно, чего же еще нам ждать дальше.

Российское влияние

Именно в детстве обычный мальчик из солнечного Сан-Франциско почувствовал тягу к такой далекой, но такой богатой на символы и метафоры русской культуре. И, как ни странно, первым проводником в постижении российской действительности явилась национальная кухня, или что в английском языке принято именовать cuisine. Пирожки с мясом стали любимым лакомством подростка в стране, которая просто ломится от обилия изысканных блюд со всех уголков мира. С возрастом, переехав в Нью-Йорк, вкусы мальчика поменялись, а наваристый мясной борщ заменил полюбившиеся с детства пирожки. «Увидеться, сесть за стол, поесть икры, выпить водки, повеселиться вместе», — ещё недавно казавшаяся несбыточной мечта кумира нового поколения осуществилась весной 2018, когда Херон Престон прилетел в Москву на запуск коллекции в поп-ап сторе КМ20.

Эстетика

Эстетика без эстетики — пожалуй, лучшее определение того, что раз за разом представляет в своих коллекциях Херон Престон. Выходящий из-под рук дизайнера продукт становится главным мерилом успеха в мире Heron Preston. Эта своего рода культурная неграмотность как символ эпохи, когда на первый план выходит не внутреннее содержание, а лишь внешняя форма. Прямые цитаты униформы городских рабочих, ярко-оранжевые жилеты и комбинезоны наряду с аскетичностью дизайна и минимализмом кроя — в наши дни гротескный коктейль стиля постмодернистского общества смотрится как никогда актуально и ультрамодно.

Творения Престона буквально насквозь пронизаны тем, чего так не хватает современной молодежи, выросшей в расцвет эпохи потребления: индивидуальностью и неповторимостью с примесью шика, который с трудом, но всё-таки скоро придётся назвать luxury. Эта та мода, которая уже сейчас тяготеет к high fashion: мода, которую пока понимают и признают лишь немногие, но которая уже становится такой желанной и недостижимой среди представителей поколений Y и Z Стиль

Кажется, в его жизни все просто: просто придумал, просто встретил, просто стал. Та самая заветная надпись, которую уже сейчас многие преданные поклонники марки пытаются запечатлеть навек, перенося незамысловатый текст на кожу в виде татуировок, тоже появилась довольно просто. Знаменитый в британской столице модный фотограф Ник Найт предложил Престону поучаствовать в выставке, посвящённой хип-хопу 90-х и разработать дизайн промо-футболок для данного события. Недолго думая, дизайнер понял, что стиль — то, что так очаровывает и поглощает его и самих исполнительный. Добавим сюда одержимость логоманией и увлеченность кириллицей в начале десятилетия и получим, что имеем: «СТИЛЬ», нашедший своё место на горловинах минималистичных водолазок и футболок.

Он подхватил то самое повальное увлечение на тренд, который западные коллеги с нескрываемым восторгом именуют Post Soviet Fashion. Тот тренд на латиницу, который первыми с успехом опробовали Денис Симачев Гоша Рубчинский и только потом знаменитые на весь мир дизайнеры из Европы и Америки. Только, если для первых «постсоветская мода» — не просто ещё один термин, растиражированный и некогда придуманный редакторами моды, то для Престона и его заокеанских коллег — всего лишь слово. Слово из такого далекого для них языка, значения которого подчас и не сразу бывают понятны даже нам.

Сегодня «СТИЛЬ» — личный автограф самого мастера Херона Престона, который каждый, в зависимости от культурных референсов и общего уровня образованности, наполняет собственным, знакомым только ему содержанием. Для одних «СТИЛЬ» — молодость и независимость, для других — ностальгия по недавно ушедшей эпохе, для третьих — сопричастность к глобальной модной тенденции. Ну а для кого-то «СТИЛЬ» — это просто стиль, ещё одно слово, не несущее для большинства девушек и парней, не имеющих отношение к миру моды, абсолютно никакого значения.

Mr. President

Политика — далеко не конек Херона, тем более, если дело касается политической ситуации другой страны. Поэтому его капсульная коллекция футболок с портретом нового-старого президента — не более чем «идеальный набор туриста», приехавшего издалека повидать такую огромную и такую загадочную Россию. Без намека на политический подтекст или громкое заявление о запутанных интригах политической жизни, Престон искусно эксплуатирует узнаваемое во всем мире имя и на волне его успеха строит успех собственный. Не стоит и говорить, что капсула, естественно, хайпанула и наделала много шума: от неприятия со стороны россиян до полнейшего обожания со стороны голливудских селебрити.