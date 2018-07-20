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Как носят главную сумку сезона Dior Saddle самые модные девушки планеты
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Как носят главную сумку сезона Dior Saddle самые модные девушки планеты 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Одна из знаковых сумок дома Dior, Dior Saddle, вернулась — и вернулась с триумфом. Фото в обнимку с ее обновленной версией выложил уже, кажется, каждый соцсетевой инфлюэнсер. На самом деле участвуют в акции ровно сто героев и героинь, и того, что это часть рекламной кампании, никто скрывать и не думает: это было бы глупо! Впечатляет не только рекламный размах — сама Dior Saddle тоже чудо как хороша. Можете считать нас жертвами рекламы, но мы уже подумываем о том, чтобы вступить в звездную армию ее поклонниц. Выбрать между спокойной версией из однотонной кожи и буйной, с пэтчворком, вышивками и подвесками, пока не можем.
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