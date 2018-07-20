Шелковые платья и льняные костюмы для базового гардероба в новом лукбуке Marie by Marie

Летом никак нельзя запираться в студии, ведь идеальные декорации для модной съемки уже ждут на природе. Для лукбука последней летней коллекции основательница марки Marie by Marie Мария Кашлева выбрала настоящую ферму, где разводят альпак. С моделями, которые примерили базовые свитера, шелковые миди-платья и льняные костюмы, позировали и животные.

Коллекция получилась в духе марки: объемный трикотаж сдержанных оттенков, лаконичные платья и женственные сарафаны станут базой для универсального гардероба. Даже модный не первый сезон желтый у Marie by Marie приглушен и вписывается в любой образ. Часть каждой коллекции бренд специально делает лимитированной, поддерживая тренд на разумное потребление. К тому же, всегда приятно надеть вещь, которую не встретишь на ком-нибудь еще, только выйдя на улицу.