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Шелковые платья и льняные костюмы для базового гардероба в новом лукбуке Marie by Marie
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Шелковые платья и льняные костюмы для базового гардероба в новом лукбуке Marie by Marie 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Летом никак нельзя запираться в студии, ведь идеальные декорации для модной съемки уже ждут на природе. Для лукбука последней летней коллекции основательница марки Marie by Marie Мария Кашлева выбрала настоящую ферму, где разводят альпак. С моделями, которые примерили базовые свитера, шелковые миди-платья и льняные костюмы, позировали и животные.
Коллекция получилась в духе марки: объемный трикотаж сдержанных оттенков, лаконичные платья и женственные сарафаны станут базой для универсального гардероба. Даже модный не первый сезон желтый у Marie by Marie приглушен и вписывается в любой образ. Часть каждой коллекции бренд специально делает лимитированной, поддерживая тренд на разумное потребление. К тому же, всегда приятно надеть вещь, которую не встретишь на ком-нибудь еще, только выйдя на улицу.
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