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Эмили Ратаковски ходит в боди по городу! Это стоит видеть!
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Эмили Ратаковски ходит в боди по городу! Это стоит видеть! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Эмили Ратаковски (27) просто обожает полуобнаженные фотографии. Кажется, если бы у нее была возможность, она бы все время ходила в одних купальниках.
Недавно Эмили отдыхала на Миконосе вместе с Джиджи Хадид (23), потом выставляла фотографии из Калифорнии, а сейчас находится в Нью-Йорке — вчерашний день, например, она провела со своим мужем Себастьяном Бер-Макклардом (31).
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Хоть в Нью-Йорке модель недавно, папарацци успели запечатлеть ее уже не один раз — и каждый раз в новых образах! Так, для одной из прогулок Эмили выбрала мини-платье с ромашковым принтом, а для другой предпочла желтое боди с прозрачным платьем поверх него. Оба наряда она дополнила белыми кедами и сережками-кольцами.
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Довольно откровенно, но очень по-летнему!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/emili-ratakovski-hodit-v-bodi-po-gorodu-eto-stoit-videt/
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