Американский производитель игрушек выпустил куклу Барби инженера-робототехника

Американская компания Mattel, выпускающая игрушки, среди которых кукла Барби, разработал новую модель куклы — Барби-робототехника. Разработчиков Mattel вдохновили женщины, работающие в области роботостроения. Таким образом американский производитель хочет популяризировать профессии, связанные с естественными науками, технологиями, инженерным делом и математикой среди девочек. На данный момент тематические куклы Барби «освоили» более 200 профессий, среди которых — астронавт, ученый, президент, геймер, фигуристка, медсестра, фермер. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Mattel.

Кукла представлена в 4 вариантах с различным цветом кожи. Игрушка одета в джинсы, футболку и рубашку. Создатели добавили в гардероб очки, которые защищают глаза Барби-робототехника во время работы перед компьютером.

В комлект в том числе входит подвижный робот. К выпуску новой куклы производитель приурочил запуск образовательного бесплатного курса, который состоит из интерактивных уроков по программированию. Уроки были разработаны совместно с образовательной платформой Tynker — создателя обучающих курсов для детей по основам разработки игр и программирования.

"На протяжении почти 60 лет куклы Барби знакомят девочек с самыми разными ролевыми моделями женщин, показывая, что они могут стать кем угодно", — отметила вице-президент и генеральный менеджер Barbie Лиза Макнайт.

Стоимость куклы-робототехника составляет $14. Первая кукла Барби вышла в 1959 году. В 2016 году Mattel выпустила обновленную коллекцию кукол с разными телами, приближенными к реалистичным. В 2017 году разработчик также представил новую коллекцию Кенов, бойфрендов Барби. Среди игрушек были представлены 15 вариантов внешности Кена с разными типами тел, причесок и цветом кожи.

“Mattel продолжает диверсификацию своей старейшей и наиболее известной линейки кукол. Сегодня Барби — не только классическая игрушка модельной внешности, но и линейка кукол с различным цветом кожи и разнообразными фигурами. Теперь Барби не только ходит на модные показы и хвастается нарядами перед подругами, но и осваивает новые профессии — строителя, секретного агента, футболиста и мастера каратэ. Таким образом производитель расширяет свою аудиторию за счет новых оригинальных моделей”, — отмечает пресс-секретарь ГК «Детский мир» Валерий Прокопьев

В США наука, технологии и инженерия по-прежнему являются преимущественно сферой, в которой работают мужчины. По данным министерства торговли США, в сфере естественных наук, технологий, инженерии и математики количество работников-женщин составляет 24%.

По данным исследования психологов Городского университета Лидса, порядка 24% девочек в школах показывают высокие результаты на занятиях по естественным наукам, 25% девочек являются успешными в математике и 51% — в литературе. Среди мальчиков показатели составили: 38% — научные дисциплины, 42% — математика и 20% — литература. Ученые проанализировали академическую успеваемость школьников в 67 странах.

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